الآمـال تعـزز مكاسـب الأسهـم.. والاقتصـادات محبطـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

نجحت الأسهم العالمية في إدارة ظهرها بقوة لما يجري على الجبهة الصحية، والرهان على بارقة أمل العلاقات التجارية الصينية الأمريكية وبوادر افتتاح الاقتصاد في بعض الدول الفاعلة، لتنهي أسبوعها على مكاسب جيدة بلغت 6% في مؤشر ناسداك.

وتم تحييد عدد من العوامل الفاعلة في العادة، خاصة الوظائف الأمريكية التي كشفت تقاريرها عن صورة قاتمة لم يعرفها اقتصاد البلاد في تاريخه. فمعدلات البطالة التي كشف عنها تقرير الوظائف لشهر إبريل/ نيسان يوم الجمعة، تجاوزت 14% وعدد الوظائف المفقودة خلال نفس الشهر زاد على 20 مليون وظيفة، ومع ذلك بث هذا الرقم تفاؤلاً في أوساط السوق لأنه جاء أقل من التوقعات بنحو مليوني وظيفة.

على نفس الصعيد كشف تقرير إعانات البطالة الذي صدر الخميس، عن رقم كبير جديد تجاوز 3 ملايين طلب للأسبوع السابع على التوالي تضاف إلى 30 مليون طلب خلال الأسابيع الستة الماضية. مثل هذه الأرقام كانت كفيلة بتراجع الأسهم خانتين عشريتين في غير هذه الظروف، لكن يبدو أن قوى السوق استوعبت نكبة كوفيد-19 وتبعاتها على الاقتصاد وتفتش عن أي شاردة أو واردة يمكن أن تنفع في دفع معنويات المتداولين صعوداً، وهو ما يحدث فعلاً.

فقد راهن المستثمرون على الآمال في زيادة حجم استثماراتهم في الأصول عالية درجة المخاطر، تغذيها سياسات مالية مندفعة لحماية الاقتصادات ومكوناتها الأساسية عبر جرعات التحفيز المالي بلا حدود التي طالت الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن. كما انتعشت تلك الآمال بما تردد الجمعة عن اتصال بين كبار المسؤولين التجاريين الأمريكيين والصينيين كانت نتائجه في ما يتعلق بتنفيذ مرحلة الاتفاق التجاري الأولى بين البلدين مشجعة.

ورغم الصورة القاتمة على صعيد الوظائف تضاف إليها نتائج الشركات المزرية التي كشفت عن تراجع في أرباحها بنسبة 14% خلال الفصل الأول وتوقعات بالمزيد للفصل الثاني، تخطت قوى السوق تلك المنغصات وهو ما عكسته نتائج التداول في الأيام الخمسة التي انتهت على اللون الأخضر في المؤشرات الرئيسية على مستوى العالم يتصدرها مؤشر ناسداك الذي بلغت مكاسبه 6% وأغلق على 9121.32 نقطة، تلاه مؤشر «إس أند بي 500» الذي ارتفع بنسبة 3.5% وأغلق الجمعة قريباً جداً من مستوى 3000 نقطة عند 2929.80 نقطة. أما مؤشر داو جونز فقد حصد 2.65% وأغلق على 10904.48 نقطة.

وفي الوقت الذي فشل مؤشر هونج كونج في اللحاق بركب الرابحين فاقداً 1.6% ومغلقاً على 24230.17 نقطة، انضم مؤشر نيكاي إلى قائمة الأداء النشط والمكاسب القوية عندما أغلق يوم الجمعة على 20179.09 نقطة محققاً مكاسب بنسبة 2.85%.

وفي القارة الأوروبية كان الأداء متوافقاً مع نظيره في وول ستريت وإن كانت الأرباح أقل نسبياً، حيث أنهى مؤشر داكس الألماني على مكاسب بنسبة 0.19% وأغلق على 10904.48 نقطة، وبلغت مكاسب مؤشر فاينانشل تايمز في لندن 0.59% وأغلق على 5935.98 نقطة.

وحقق النفط مكاسب جديدة للأسبوع الثاني على التوالي مستفيداً من عدد من العوامل أهمها توقف عدد من الشركات الأمريكية عن الإنتاج حيث تراجع عدد منصات الحفر 34 منصة ليستقر عند أدنى مستوى في تاريخ قطاع النفط الأمريكي عند 374 منصة. وفي نفس الوقت ارتفع الطلب العالمي نسبياً في ظل الآمال بفتح الاقتصاد في الوقت الذي كشفت هيئة بيانات الطاقة الأمريكية عن استقرار الهبوط في معدلات المخزونات الأمريكية. وتزامن ذلك مع بدء دول أوبك بلاس في تطبيق بنود اتفاقية خفض الإنتاج الأخيرة. وقد بلغت مكاسب الخام الأمريكي الخفيف 22% خلال الأسبوع الماضي ليستقر سعر البرميل فوق 24 دولاراً، بينما تجاوز سعر برميل برنت 30 دولاراً بمكاسب أسبوعية بلغت 14%.

وفقد سعر الذهب زخمه وسط انتعاش الآمال بفتح الاقتصاد لكنه حافظ على صموده مستفيداً من برامج التحفيز السخية. وقد ارتفع سعر الأونصة في تداولات الأيام الخمسة عدا الجمعة وبلغت مكاسبه الأسبوعية 0.6% ليتسقر سعر الأونصة عند 1,709 دولار.