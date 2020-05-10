شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة بعد «كوفيد- 19».. اتجاهات مستقبل المجتمعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أدى فرض التباعد الاجتماعي إلى ارتفاع استخدام شبكة الإنترنت، وعلى الرغم من أن هذا أبرز دور المنصات الافتراضية، فقد فاقم في الوقت ذاته من الضيق ومشكلات الصحة النفسية.

وغيّر إغلاق معظم النشاطات على المستوى العالمي من أنماط الحياة العائلية؛ إذ أصبح أفراد الأسرة يمضون اليوم بكامله معاً، وأصبح لزاماً عليهم الموازنة بين علاقاتهم معاً، والعمل والتعلم عن بعد من المنزل.

أما المسنون وأصحاب الهمم فهم من الفئات المعرضة جداً للخطر، ويحتاجون إلى تطبيق برامج خاصة تضمن سلامتهم وأمنهم المجتمعي.

ووفقاً لتقرير «الحياة بعد كوفيد- 19.. اتجاهات المستقبل- المجتمع» الصادر مؤخراً عن مؤسسة دبي للمستقبل، فقد وصف الوضع الراهن على النحو التالي:

طلبت الحكومات والمنظمات الدولية من المواطنين في جميع أنحاء العالم التزام التباعد الاجتماعي- أو بتعبير أدق التباعد الجسدي- في الشهور الأولى من تفشي جائحة كورونا. ويعني التباعد الاجتماعي: الابتعاد عن التجمعات، وأن يلتزم الشخص مسافة مترين تقريباً من الأشخاص المجاورين له.

وأدى التباعد الاجتماعي إلى ارتفاع استخدام شبكة الإنترنت، وازدياد مفاجئ في عدد مستخدمي منصات اجتماعات الفيديو، فمثلًا أصبح عدد المستخدمين النشطين لتطبيق «زووم» 2.22 مليون شخص شهرياً منذ بداية عام 2020، وهذا أكثر من إجمالي مستخدِميه في عام 2019 بالكامل.

وصحيح أن هذه المنصات استُخدمت في البداية للعمل، لكن استخداماتها توسعت حالياً لتشمل المناسبات الاجتماعية، مثل حفلات أعياد الميلاد والفعاليات، وحتى صناعة المحتوى.

وفي توصيفه للوضع الراهن أيضاً، يتابع التقرير: وأدى الإغلاق العالمي إلى قضاء أفراد الأسر وقتاً أطول معاً، بصورة غير مسبوقة. وحينما أصبح الوالدان يمضيان وقتهما معاً في المنزل، تطلب ذلك منهما أن يعملا ويساعدا في الوقت ذاته أولادهما على الدراسة من المنزل.

مشكلات أسرية

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والأزواج الذين اعتادوا تمضية جزء كبير من وقتهم اليومي في العمل أصبحوا يعيشون طوال اليوم معاً في المنزل، وهو ما سبب بعض المشكلات الأسرية، ففي الصين مثلاً، ارتفعت معدلات الطلاق؛ إذ أبلغ المحامون في شنغهاي أن طلبات الطلاق ارتفعت بنسبة 25% منذ أوائل شهر مارس، لكن على الجانب الآخر استغل بعض الأزواج هذه الفرصة للاستمتاع بوقتهم معاً وتعزيز علاقاتهم.

وأدى كل هذا إلى تزايد النقاشات أيضاً عن الصحة النفسية، بعد انعزال كثيرين في بيوتهم. وسجل مركز وايزمايند (أحد المراكز النفسية المشاركة في الحملة الإماراتية الوطنية للدعم النفسي، ضمن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة) زيادة في حالات التوتر بسبب جائحة «كوفيد- 19»، وهذا ما دفع معالجين أكثر إلى نقل الجلسات العلاجية الفردية والجماعية إلى الإنترنت لإنشاء مجموعات دعم للصحة النفسية للأفراد.

فقدان الوظائف

وشهدت دول عدة ازدياد حالات تعاطي المخدرات بسبب التوتر المصاحب للحياة الأسرية وفقدان الوظائف. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، قد يؤدي تفشي كوفيد- 19 المستجد إلى فقدان 195 مليون وظيفة على مستوى العالم. وستنشر مؤسسة دبي للمستقبل في تقرير منفصل تحليلها لمشهد البطالة العالمي المستقبلي، وستناقش فيه تأثيرها على المجتمع.

ويضاف إلى ذلك أن حالات العنف المنزلي زادت أيضاً، لاضطرار الأزواج للبقاء معاً فترات طويلة في أجواء مشحونة بالتوتر. صحيح أنه ما من إحصاءات دقيقة، لكن دعاوى العنف المنزلي زادت في البلدان العربية؛ ولذا هيّأت بعض الدول- مثل الأردن ولبنان- خطوطاً هاتفية لمساعدة الضحايا، وفي فرنسا تحمي الدولة ضحايا العنف المنزلي الذين يبلّغون عمّا تعرضوا له خلال جائحة «كوفيد- 19»، ويرسلون إلى غرف فندقية تتحمل الحكومة تكاليفها.

ويقول التقرير إن المخاوف في مختلف بلدان العالم زادت بشأن الفئات المجتمعية المعرضة للخطر، فالمسنون وذوو الهمم مثلًا أكثر عرضة للتأثر بالجائحة. ولذا طلبت دول عدة من هؤلاء المسنين البقاء في منازلهم.

لكن عزل هؤلاء أدى إلى ازدياد المخاوف من مشكلات صحية أخرى، مثل ازدياد خطورة أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية.

توصيات للمستقبل

وخلص التقرير إلى أنه على المدى القصير (أثناء تفشي الوباء) سيكون للممرضات والقابلات ومقدِّمي الرعاية الصحية دور أكبر في الرعاية المنزلية، خصوصًا لغير القادرين على مغادرة منازلهم، مثل المسنين والحوامل. فتلزم تدريبات على تلك الأدوار التي قد تستمر بعد انتهاء أزمة الجائحة.

وعلى المدى القصير والطويل معاً (ما بعد انتهاء الجائحة) ستستمر الجلسات ومجموعات الدعم على الإنترنت لأنها تتيح تشكيل مجتمعات جديدة أشْمل، تمكِّن الناس من التفاعل بإيجابية وبلا تحديات مالية أو تنقلية.