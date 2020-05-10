شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصائي الخليجي»: تدابير الإمارات واجهت تفشي «كورونا» ودعمت الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تقرير حديث للمركز الإحصائي الخليجي: إن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 أحدثت صدمة اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة من المتوقع أنه سيكون لها تأثير مهم في شكل العالم القادم لكونها صنعت موجة تغيير عالمية شاملة، وإن كان من المبكر الحديث عن عالم ما بعد كورونا لأن الجائحة ما زالت مستمرة، وامتدت إلى معظم دول العالم مخلفة ملايين الإصابات وعشرات الآلاف من الوفيات.

وأشار التقرير إلى أن التأثيرات المباشرة للجائحة قد تتعدى الجانب الصحي المباشر من الإصابة بالمرض وما ينتج عنه من الحاجة إلى الرعاية الصحية والإجراءات المتخذة للحد من انتشارها، بل يمتد إلى مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على الأفراد والمجتمعات والدول.

تأثيرات محتملة

وسلط التقرير الضوء على الجائحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتأثيرات المحتملة من جميع جوانبها، حيث استعرض الإحصاءات المرتبطة بالجائحة وتطور أعداد الإصابات والوفيات نتيجتها كما تطرق إلى التأثيرات المحتملة في الجوانب الاجتماعية كالصحة والتعليم وسوق العمل والتنمية المستدامة والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدول للحد من الآثار الاجتماعية والصحية السلبية، وكذلك التأثيرات الاقتصادية والحزم التحفيزية للاقتصاد والخطوات التي اتخذتها دول المجلس للحد من آثارها السلبية.

تحديات التعليم

وفي المجال التعليمي علقت دول مجلس التعاون الدراسة في جميع المدارس ومؤسسات التعليم، وذلك لمنع تفشي المرض، حيث تشير بيانات عام 2018-2019 إلى أن إجمالي عدد الطلبة المتأثرين بتعليق الدراسة بلغ 12 مليون طالب وطالبة، منهم 9.9 مليون طالب في مرحلتي ما قبل الابتدائي ومرحلة التعليم المدرسي أي 82.5%، و2.1 مليون طالب في التعليم العالي وهو ما يمثل 17.5% ولضمان استمرارية مسيرة التعليم لجأت دول مجلس التعاون إلى الحلول الرقمية المتمثلة في التعليم الإلكتروني (عن بعد) وتفعيل البرامج التطبيقية وتقديم بعض الدروس على الهواء في البرامج التلفزيونية.

كما شملت الجهود إنشاء منصات وبوابات للتعليم الإلكتروني وتقديم برامج ودروس تلفزيونية على الهواء وإيجاد خدمات تعليمية متنوعة تمكن التواصل بين الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء الأمور وإنشاء قنوات على اليوتيوب تمكن الطالب من الاستماع للدروس إلى جانب تقديم أدوات تساعد على التعلم الإلكتروني.

تحديات سوق العمل

ورصد التقرير توقعات بتأثير الجائحة في سوق العمل في جميع دول العالم، حيث تتوقع منظمة العمل الدولية فقدان 305 ملايين شخص لوظائفهم على الأقل أغلبيتهم في القطاع الخاص، بينما توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بداية الأزمة أن يرتفع معدل البطالة بمقدار 1.2% وأن تخسر المنطقة العربية 1.7 مليون وظيفة تقريباً في عام 2020، علماً أن حجم العمالة في دول مجلس التعاون قدر في عام 2019 بنحو 28 مليون عامل.

وبهدف تقليل انتشار العدوى اتخذت كافة دول المجلس مجموعة من التدابير التي توفر بيئة عمل آمنة تمثلت في العمل عن بعد، ومنح إجازات مدفوعة الأجر، والعمل بنظام المناوبة، وتقليص ساعات العمل لكن على الرغم من ذلك فإن من أهم الأنشطة التي ستتعرض لخطر التعطل عن العمل هي الأنشطة الحرفية كأعمال الورش والصناعات الخفيفة وتجارة الجملة والتجزئة، مثل محال بيع الملابس والكماليات التي يشملها الإغلاق المؤقت إضافة إلى الفنادق والمطاعم، وما يرتبط بها من خدمات مثل المرشدين السياحيين والعاملين في سلاسل التوريد لها، وكذلك قطاع البناء والتشييد والنقل.

تأثيرات اقتصادية

ومن التأثيرات الاقتصادية للجائحة أن أسعار النفط الخام بدأت بالتراجع مع تطور تفشي المرض، حيث انخفضت أسعار نفط برنت من 68.9 دولار للبرميل في 6 يناير / كانون الأول 2020 إلى 25.27 دولار للبرميل مع نهاية إبريل / نيسان، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، حيث انخفض الخام الأمريكي من 2.20 دولار في بداية يناير ليصل إلى 1.62 دولار مع نهاية مارس / آذار مع تحسن بسيط في نهاية إبريل، ليصل إلى 1.9 دولار.

كما سجلت أسواق الأسهم العالمية تراجعات كبيرة في مؤشرات نيكاي الياباني، وداو جونز الصناعي الأمريكي، وفوتسي 100 البريطاني، وسجلت أسواق الأسهم في دول التعاون تراجعاً مستمراً في أدائها خلال الربع الأول من العام نتيجة تفشي كورونا، وانهيار أسعار النفط العالمية مع بداية تحسن في أدائها خلال إبريل 2020.

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ويعتمد تأثير الجائحة في اقتصاد دول التعاون على عدة عوامل، أهمها السيناريوهات المستقبلية المحتملة لأسعار النفط وسرعة السيطرة على انتشار الجائحة في دول المجلس ودول العالم، وما يترتب عليه من استمرار حالة العزل الاجتماعي والتعطل الجزئي أو الكلي في قطاعات الإنتاج والخدمات، إلى جانب نجاح السياسات التي اتخذتها دول المجلس للتصدي لهذه الجائحة في احتواء الآثار السلبية في الاقتصاد ومدى تأثيرها في شركاء دول المجلس التجاريين.

وتشير التوقعات لمتوسط السيناريوهات إلى أن النمو العام سيتراجع بشكل عام في 2020 مسجلاً انكماشاً بمعدل 2.2 % قبل أن يتحسن تدريجياً ابتداء من عام 2021، ومما سيسهم بشكل أساسي في تراجع النمو العام في اقتصاد مجلس التعاون التزام الدول باتفاق تخفيض الإنتاج بين منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين، بينما تظهر التوقعات أن القطاعات غير النفطية سوف تتأثر بدرجة أكبر بسبب العزل الاجتماعي وتعطل سلاسل الإمداد والقيود على السفر والتنقل.

ورصد التقرير أيضاً انخفاض تراجع عدد الرحلات الجوية لدول التعاون مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من 2020 بسبب الإجراءات الاحترازية لحماية صحة السكان، وهو ما أسهم في انخفاض عدد الرحلات المغادرة يومياً من 1825 رحلة في 1 يناير إلى 86 رحلة في 1 إبريل، وبنسبة انخفاض بلغت 95.3%، وتتوقع منظمة الطيران المدني الدولي سيناريوهين لحركة الطيران للفترة القادمة الأول على شكل V يشهد انتعاشاً سريعاً ابتداء من مايو / أيار، والثاني على شكل U

يشهد انكماشاً حتى يونيو.

كما توقع التقرير نمو عدد من الأنشطة الاقتصادية في ظل الجائحة تشمل الأنشطة المهنية والتقنية وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية وأنشطة المعلومات والاتصالات وأنشطة الأسر المعيشية، بينما أن أبرز الأنشطة المتراجعة هي الفنادق والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين وإنتاج السيارات ومستلزماتها، كما أشار إلى تخصيص دول المجلس موارد مالية ضخمة لمساعدة اقتصاداتها لمكافحة تاثيرأت الجائحة، وتحقيق ضمان الاستقرار المالي، وتخفيف الأضرار على القطاعات والكيانات الاقتصادية والأفراد ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

كما تؤكد البيانات الخاصة بالأمن الغذائي على أهمية تعزيز استراتيجياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتقليل العجز في الميزان التجاري في السلع الغذائية الأساسية، وتحقيق الأمن الغذائي للتصدي لأي طارئ قد يعطل من حركة التبادل التجاري، وبالتالي تدفق المواد الغذائية الأساسية، وذلك من خلال استدامة تغطية احتياجات السكان من الغذاء غير المنتج محلياً، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتسهيل التجارة الخارجية، وتأمين احتياجات السكان من المياه، وكذلك احتياجات الصناعات والمنشآت، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وإنتاج الأسماك، بما في ذلك العمل على زيادة الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي.

تدابير إماراتية

وأشار التقرير إلى إعلان دولة الإمارات عن إجراءات تحفيزية تبلغ قيمتها 69.5 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد في التغلب على تحديات الوباء وانخفاض أسعار النفط، حيث يشمل المبلغ حزمة لمساعدة الشركات بتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ودعم الشركات الصغيرة وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحكومية الكبرى، حيث أوضحت حكومة الإمارات بأنه تم تخصيص دعم مالي يصل إلى نحو 13.6 مليون دولار للقروض، إضافة إلى تحرير 13.6 دولار أخرى لرؤوس الأموال الوقائية للبنوك كما تم السماح للشركات والأفراد بتأجيل الدفعات المستحقة للبنوك، واعتماد أنظمة جديدة لخفض الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع العملاء ببطاقات الخصم والائتمان.

كما أعلنت حكومة الإمارات عن خطة دعم إضافية للاقتصاد بقيمة 43.5 مليار دولار لدعم سوق الأوراق المالية والأسهم وتأجيل أقساط رسوم توصيل وإعادة الخدمة لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر، كما تم الإعلان عن تخفيض فواتير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر.

وتناول التقرير أيضاً التدابير المتخذة في الدولة للتخفيف من جائحة كورونا، والتي تضمنت إغلاق الأماكن السياحية والترفيهية ودور السينما وحظر الأعراس والمطاعم والمقاهي عدا خدمات التوصيل، ومراكز التسوق عدا محال بيع الأغذية والصيدليات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، ونظام العمل عن بعد وتخفيض العاملين في القطاع الخاص بنسبة 30%، وتطبيق برنامج التعقيم الوطني، إضافة إلى تعليق الصلاة في دور العبادة وجميع الرحلات الجوية القادمة، والمغادرة وإعلان استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي، وتأجيل إكسبو 2020.