فرصة لإعادة تقدير الأولويات مع استرداد «الأوقات الضائعة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على رغم التحديات العائلية، أقر كثيرون بأن «كوفيد - 19» فرصة لإعادة تقدير الأولويات؛ فالعائلات تُحَض على المكوث معاً في المنازل، فنشأ من هذا فرصة لاسترداد «الأوقات الضائعة» وقضائها مع الأولاد والكبار. صحيح أن منصات التواصل الاجتماعي ستواصل ازدهارها، وستظل مهمة لمن اضطُروا إلى التباعد، لكن الذين كانوا قبل الجائحة يَنشغلون بهواتفهم أثناء اجتماعاتهم العائلية، سيقدّرون فرصة تمضية «وقت حقيقي» مع أحبابهم.

وفتح التحول إلى الاتصالات الرقمية آفاق فرص متعددة للتفاعل الاجتماعي المستقبلي. واليوم يرى معالجون نفسيون كثيرون في دولة الإمارات فائدة إنشاء مجموعات دعم نفسي افتراضية مجانية، وهذا ساعد الناس على التفاعل في جلسات تناسب جداولهم المزدحمة، بعيداً عن المشكلات المحتمَلة على صعيدي التنقُّل أو التكلفة. وأتاح حيزاً يتشارك فيه الناس في مخاوفهم واهتماماتهم. ويستخدم أيضاً المتدينون منصات الإنترنت لمشاهدة الطقوس الدينية التي ربما حضروها بأنفسهم لولا الجائحة.

ازدياد التواصُل

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في جميع أنحاء الوطن العربي ازداد تواصُل الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها مثل «واتساب» و«تيك توك». وبسبب اختلاف صور الاتصال، اختلفت وجهات النظر إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الدول العربية، فهو في نظر بعضها أخطر منه في نظر غيرها. ولذا تسعى الآن منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في هذه الدول إلى مكافحة المعلومات المضلِّلة. من أمثلة هذا منصة «تيك توك» التي يقبل عليها جيل الألفية حاليّاً، إذ شاركت منظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة الصحة العالمية في تقديم معلومات موثوق بها عن جائحة «كوفيد - 19» في المنطقة.

سبل تراسُل أعَمّ

يُنقل كثير من معلومات كوفيد - 19 رقميّاً، ولذا تتزايد الحاجة إلى سبل تراسُل أعَمّ، لمخاطبة جميع أفراد المجتمع. من ذلك مثلاً استعمال لغة الإشارة في المؤتمرات الجديدة. لكن يَلزم عموماً إجراء مناقشات أوسع عن الكيفية التي يُضمن بها مخاطبة جميع أفراد المجتمع وحمايتهم كلهم على حد سواء، ويلزم توحيد معنى الرسائل على اختلاف لغتها. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 50 لغة للمقيمين فيها، منها الفرنسية والكردية والإيطالية والأوردو والهندية والفلبينية؛ فلا بد من إتاحة المعلومات - عن قواعد الحجر الصحي وجهود التعقيم مثلاً - لجميع الأفراد على اختلاف لغاتهم، لكيلا تتجاهل مجتمعات معينة قد يصاب أفرادها بالفيروس بعدئذ.

في استطلاع رأي الشباب العربي لعام 2019، قال 31% من المشاركين: إنهم يعرفون شخصاً مصاباً بمرض نفسي. لكن هذه المشكلة لم تتناول على نطاق واسع في الدول العربية بسبب الوصمة الاجتماعية لأولئك المرضى.