مذكرة تعاون بين مجلس سيدات أعمال عجمان و«أكشاك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



وقّع مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، مذكرة تعاون عن بُعد مع «شركة أكشاك للتعامل الإلكتروني» بهدف توفير منصة تسوق إلكترونية لمنتجات عضوات مجلس سيدات أعمال عجمان والحاصلات على رخصة بدايات.

وقع مذكرة التعاون، الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وفهيم زين الزبيدي المدير التنفيذي لشركة أكشاك.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، أهمية مذكرة التعاون والتي توفر منصة إلكترونية لعرض المنتجات المنزلية للسيدات اللواتي يعملن في المنازل والمسجلات لدى المجلس تحت مظلة واحدة، للتغلب على التحديات التسويقية التي تواجه أصحاب التجارة المنزلية في مواقع التواصل الاجتماعي بما يسهم بإضافة عائد ربحي للسيدات وسهولة تنفيذ المعاملات التجارية عبر التطبيق بطريقة آمنة ومضمونة.

وأشادت بجهود شركة أكشاك للتعامل الإلكتروني وتوفيرها منصة تسوق تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة، لاسيما أنها شركة وطنية تدعم المنتجات المنزلية والحرفية، فضلاً عن أن الشركة عضو في مؤسسة مركز حمدان للإبداع والابتكار.

واتفق الطرفان على ضرورة توعية وتعريف السيدات العضوات الحاصلات على رخصة بدايات المنزلية عن تطبيق أكشاك والترويج للتطبيق، إلى جانب أهمية تدريب وتأهيل السيدات العضوات الراغبات بالانضمام إلى المنصة على كيفية استعمال التطبيق والطريقة المثلى للترويج لمنتجاتهم، وتقديم الدعم اللازم للعضوات المشاركات على التطبيق بما يمكنهن من الاستمرارية في مجال عملهن التجاري.

من جانبه وجه فهيم زين الزبيدي، الشكر إلى مجلس سيدات أعمال عجمان وإتاحة الفرصة لعضواته من المشاركة في التطبيق وعرض المنتجات إلكترونياً، مضيفاً أن الشركة ستعمل جاهدة على تعريف سيدات الأعمال بالتطبيق وآليات التعامل معه، كما أكد أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة وتوفير حلول إبداعية تواكب تطلعات أصحاب وصاحبات الأعمال.