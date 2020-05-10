شكرا لقرائتكم خبر عن توافق أوروبي على الجزء الأول من خطة إنقاذ بـ 540 مليار يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطت حكومات منطقة اليورو موافقتها النهائية الجمعة، على الجزء الأول من خطة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو للدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا، غير أن عناصر أخرى من خطة الإنقاذ لم يجرِ الاتفاق عليها بعد.
فقد اتفق وزراء المالية في المنطقة التي تضم 19 دولة على تفاصيل خطوط ائتمان رخيصة وطويلة الأجل ستتيحها آلية الاستقرار الأوروبي، وهي صندوق الإغاثة بالتكتل، لدول تحتاج إلى سيولة لتغطية التكاليف الصحية غير العادية التي يتسبب فيها التفشي.
وبعد الاجتماع الذي أجري عن بُعد، قال رئيسه ماريو سنتينو: «نظراً للطبيعة الاستثنائية للأزمة، اتفقنا على شروط مالية ملائمة وكافية».
لكنه لم يتضح ما إذا كان سيمكن لإيطاليا، وهي الدولة الأكثر احتياجاً للقروض، استخدام الأموال، وذلك بسبب تكاليف خدمة ديونها المرتفعة وحدة تفشي كورونا هناك، والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص أكبر من أي دولة أوروبية أخرى باستثناء بريطانيا.
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