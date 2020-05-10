رد توضيحي حول النفط ومنظمة التجارة العالمية (2)

د. محمد الصياد *

على الرغم من أن النفط، باعتباره سلعة كأي سلعة أخرى، متداولة بين كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية (WTO)، كان مشمولاً في «الاتفاقية المتعددة الأطراف للتجارة في السلع»، المتضمنة في اتفاقية «جات 1994» (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة)، و13 اتفاقية قطاعية تغطي الحقول الأربعة التالية: الوصول إلى الأسواق، و«القواعد المنظمة للتدابير غير الجمركية»؛ و«إدارة الجمارك والتجارة»، و«تدابير حماية التجارة»، إلا أن بلدان الخليج المنتجة للنفط، قد انتابها نوع من الارتباك والالتباس في السنوات الثلاث الأولى التي أعقبت إنشاء منظمة التجارة، من حيث عدم تيقنها، أولاً، من حقيقة ما إذا كان النفط مدرج ضمن اتفاقيات وقواعد منظمة التجارة العالمية أم لا، وثانياً عما إذا كان من الأفضل لها إدراجه أم عدم إدراجه في اتفاقيات المنظمة.

كانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة العضو في الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة منذ عام 1963، فيما أصبحت البحرين عضواً في 1995، وكذلك قطر والإمارات اللتان نالتا عضويتهما في 1996، وسلطنة عمان عام 2000، والسعودية عام 2005.

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ولهذا السبب، فقد أوصت لجنة من كبار المسؤولين في وزارات البترول والتجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في عام 1997 بالتريث في تحديد موقف موحد تجاه إدراج النفط ضمن مباحثات الجولة الجديدة للمفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، التي تقرر بدؤها في عام 2000، وارتأت أن الأمر يتطلب إعداد دراسة تفصيلية تتناول العلاقات المتداخلة للجوانب التجارية والقانونية والبيئية العالمية في الصناعة النفطية، وتوضح بشكل دقيق مدعم بالأرقام والمعلومات حجم ومقدار المكاسب والتكاليف من جراء إدراج النفط ضمن جولات المفاوضات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية، أو ضمن المنتجات الواردة في المبادرات القطاعية، وأثر ذلك على اقتصادات دول المجلس، ونمو الطلب العالمي على النفط. وبالفعل فقد تم تشكيل فريق فني، قام بالعمل مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) لإعداد هذه الدراسة، بالتعاون مع الفريق الفني لدول المجلس الذي تحرك بشكل واسع لتغطية هذه المهمة، من بينها الاطلاع على دراسة كان يعدها آنذاك أحد مراكز البحوث الأجنبية لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، والاطلاع على مواقف منظمة «أوبك» حول جدوى إدراج النفط في جولات المباحثات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية.

وجاءت خلاصة هذه الدراسات والاتصالات على النحو التالي: لا تتضمن نصوص اتفاقية «الجات» الأصلية أو نصوص الاتفاقيات اللاحقة التي انبثقت عنها منظمة التجارة العالمية، ما يفيد باستبعاد التجارة في النفط ومنتجاته المكررة.

وبالتالي لا يعني عدم إدراج النفط ومنتجاته المكررة في إطار التنازلات الجمركية المتبادَلة خلال جولات المفاوضات المختلفة السابقة، أنه غير مشمول بمبادئ وقواعد «الجات» ومنظمة التجارة العالمية، حيث تم عرض عدد من المواضيع المتعلقة بتجارة النفط على جهاز فض المنازعات التجارية في «الجات» ومنظمة التجارة العالمية. كما أن تجارة وعلاقات النفط كانت ماثلة عند مناقشة انضمام بعض الدول المصدرة للنفط إلى اتفاقية «الجات» سابقاً، ومنظمة التجارة العالمية لاحقاً، وكانت أيضاً ماثلة في حالات عدة تم الاحتكام فيها إلى نصوص الاتفاقيات التجارية ذات الصلة، في خلافات تجارية محددة متعلقة بالمنتجات النفطية، نشأت بين الدول الأطراف في الاتفاقية أو الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى أن معظم الدول المصدرة للنفط لم تكن طرفاً في المفاوضات خلال الفترة التي سبقت إنشاء المنظمة. فجولات المفاوضات السابقة اهتمت بالسلع المصنعة أساساً وتجاهلت المواد الخام، بما في ذلك النفط. وقد يكون أحد الأسباب من وجهة نظر الدول المنتجة للنفط، هو أن الرسوم الجمركية على النفط الخام في كثير من الدول المستوردة، كانت منخفضة أو معدومة، وذلك ناشئ عن رغبة الدول الصناعية في بناء صناعة تكرير محلية قادرة على البقاء؛ الأمر الذي يستدعي دخول الخام إليها بأقل الأسعار، أو يعود إلى قلة الإنتاج المحلي من الخام لديها مما لا يتطلب حمايته.

وما يؤكد بالفعل وجود النفط ضمن التفويض الممنوح لمنظمة التجارة العالمية، قيام الدول الأعضاء برفع دعاوى قضائية ضد بعضها بعضاً لدى جهاز فض المنازعات لدى المنظمة، تتعلق بصادرات النفط ومشتقاته (المكسيك ضد الولايات المتحدة، وفنزويلا والبرازيل ضد الولايات المتحدة، كمثال).

كما أن خدمات الطاقة ومنها الخدمات البترولية التي تنتمي إلى التفريعات الأفقية أو السفلية في القطاع النفطي، مدرجة في «الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات»، وهي قيد التفاوض المستمر.

* كاتب بحريني