شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي»: غياب للمخالفات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

‏يستمر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» بالحملة التفتيشية على المنشآت التجارية في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وقد شهدت الحملة التزاماً عالياً من قبل المحال، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 735 محلاً، كما تم تنبيه منشأة تجارية واحدة فقط. بلا مخالفات ولا إغلاقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «اقتصادية دبي»: غياب للمخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.