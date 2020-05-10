هذه ليست نهــايــة الرحــلة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمثل موقع دبي الاستراتيجي على مفترق طرق العالم ميزة تنافسية، فضلاً عن امتلاكها بنية تحتية، ومرافق متطورة، وإطاراً تنظيمياً وتشريعياً قوياً، وهي عوامل تشكل مجتمعة وصفة مضمونة للنجاح.

نحن على مشارف منتصف عامنا الحالي الذي شهد بداية مضطربة، وغير متوقعة. ورغم استمرار خضوع عشرات الملايين من البشر لإجراءات الإغلاق وحظر التجول، تشق بعض الدول طريقها بتأن، وحذر نحو تخفيف القيود الاحترازية، واستعادة إيقاع الحياة «الطبيعي». ومن دواعي فخري القول إننا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة من بين تلك الفئة.

كانت استجابة الحكومة الإماراتية تجاه الأزمة مثالية كما عودتنا دائماً، حيث اتُّخِذَت إجراءات حاسمة ومبكرة على المستويات كافة لحماية صحة وسلامة المواطنين، والمقيمين، والزوار، والبلاد ككل. ونتيجة لذلك، نحن اليوم في وضع يسمح لنا باستئناف العديد من أنشطتنا.

لقد تجاوزت جهود قيادتنا الرشيدة، ومبادراتها الرائدة حدود البلاد. ولطالما اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ولسنوات طويلة، جهود الإغاثة الإنسانية أولوية قصوى، وتصدرت قوائم مانحي المساعدات التنموية، وهو ما تجلى في الأزمة الحالية، كما في سابقاتها. وعلى مدار أسابيع عدة، انطلقت طائرات شحن تحمل أطناناً من الإمدادات الطبية ومواد الإغاثة إلى المحتاجين في جميع أنحاء العالم مستهدفة قائمة طويلة، ومتنامية من المستفيدين. ما يؤكد أن شعور التضامن والعطاء متجذرٌ بعمق في ثقافتنا، وقيمنا الأصيلة، وهي قيم تبرز إلى الواجهة في مثل هذه الأوقات العصيبة.

ولا شك في أن حياة الناس اليومية في دبي تأثرت، وتعطلت، كما هي الحال في سائر أنحاء العالم. وفي ظل هذه الظروف، تتحمل الشركات مسؤولية المبادرة، والسعي نحو المساهمة في توفير الحلول وتحمل نصيب من العبء لدعم موظفيها، وشركائها، وعملائها، ومجتمعاتها.

ونحن في مركز دبي للسلع المتعددة، أدركنا هذا الواجب مبكراً، ونفذنا سلسلة من الإجراءات الوقائية لحماية 100,000 شخص يعيشون ويعملون في منطقة أبراج بحيرات جميرا. كما تبوأ الوضع الاقتصادي للشركات المنضوية تحت مظلة المركز صدارة اهتماماتنا، وجهودنا، حيث أطلقنا أكبر حملاتنا التجارية على الإطلاق لدعم الشركات المسجلة لدينا، والبالغ عددها 17,000 شركة، من خلال «حزمة مركز دبي للسلع المتعددة لدعم الأعمال» التي شملت مجموعة من التدابير، والخصومات، والإعفاءات، لضمان قدرة الشركات على تجاوز الوضع الحالي بنجاح، ومواصلة عملياتها حيثما أمكن.

وجميعنا ندرك أن تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) غير مسبوقة، إلا أن التغلب على التحديات المستعصية هو أمرٌ برعت فيه دبي دوماً. فقد نجحت قيادتنا الرشيدة في توسيع آفاق الممكن بفضل رؤيتها التقدمية، وانفتاحها على العالم، والأهم من ذلك، طموحها اللامحدود. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «المستحيل كلمة يستخدمها البعض لوضع سقف لأحلامهم».

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وتقدم تجارة الماس في دبي خيرَ مثال على ذلك، حيث لم يكن لها وجود عملي في الإمارة قبل 20 عاماً. ولكن بعد عام واحد فقط، من تأسيس مركز دبي للسلع المتعددة، وتحديداً في عام 2003، وصل إجمالي الحجم السنوي لتجارة الماس الخام والمصقول في الإمارة إلى 3.6 مليار دولار أمريكي. وبحلول عام 2018، ورغم ما واجهه القطاع من مصاعب، ارتفع الرقم إلى 25 مليار دولار، واضعاً الإمارة ضمن المراكز الثلاثة الأولى لتجارة الماس في العالم.

ويمثل موقع دبي الاستراتيجي على مفترق طرق العالم ميزة تنافسية بلا شك، فضلاً عن امتلاكها منظومة تمكينية، وبنية تحتية، ومرافق متطورة، وإطاراً تنظيمياً وتشريعياً قوياً، وهي عوامل تشكل مجتمعة، وصفة مضمونة للنجاح. وأصبحت دولة الإمارات أول دولة عربية تترأس «منظمة عملية كيمبرلي»، تقديراً لالتزامها بوقف تدفق الماس الممول للصراعات. واستضفنا في 2019 أول مناقصة في العالم للماس الخام المصنع في المعامل.

وبصفتنا مؤسسة ملتزمة بمسؤولياتها، فإننا فخورون أيضاً بدعم برامج مثل «مبادرة تطوير الماس» التي تستهدف تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة على امتداد سلسلة توريد الماس، كما أطلقنا «جائزة دبي للماس» تقديراً للمساهمات البارزة في مجال تطوير صناعة الماس العالمية.

وكان قطاع تجارة الماس، كما تعلمون، على مشارف منعطف مهم قبل حلول هذه الجائحة. فقد استضفنا «مؤتمر دبي للماس» في سبتمبر/ أيلول 2019 لمناقشة سبل تعامل القطاع مع مجموعة من العوامل الرئيسية المؤثرة في تجارة الماس، مثل التقنيات المبتكرة والأتمتة.

إن المناخ الحالي يتطلب تجديد الدعوة للنقاش والتعاون لدعم تجارة الماس، ورسم خريطة طريق نحو مستقبل زاهر. ورغم التحديات التي يواجهها القطاع اليوم، مثله في ذلك مثل كل قطاعات الاقتصاد العالمي تقريباً، إلا أننا لا نزال واثقين من مرونته، وقدرته على التأقلم. وكما تعافت أسعار النفط بعد تراجعها، فإن لدينا ما نحتاج إليه لمعاودة مسيرة الصعود.

لقد كانت هذه رحلة رائعة لي، ولمركز دبي للسلع المتعددة، ولشركائنا، ولإمارة دبي ككل، ولكن هذه ليست نهاية الرحلة. فمعاً، سنتغلب على هذا التحدي، ونتجاوز تلك الأزمة، ونحن في وضع أفضل، وإحساس متجدد بما يتوجب عمله.

* الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة