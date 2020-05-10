نصيحة مجرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحفيز العاملين: لا شيء يمكن أن يثبط من معنويات الموظف أكثر من شعوره بأن ما يفعله لا يضيف شيئاً للعمل، لذلك تأكد من تعريف الموظفين لأهمية ما ينجزونه، وكن واضحاً وصريحاً معهم. وهذا ينطبق على الموظفين جميعهم وضمن مستوياتهم كلها في المؤسسة. حينئذ، سيشعر الموظفون بالفخر تجاه عملهم بعد فهمهم لأهمية المشروع الذي يسهمون في إنجاحه، ما سيزيد من تركيزهم.

لا تهاب الفشل: الفشل ليس نهاية المطاف، حيث إنه بمثابة تنبيه لإتاحة فرصة ثانية. تذكر أن الفرصة هي الأساس الحقيقي للنجاح، وعلى هذا النحو، فإنه ينبغي عليك أن لا تنسى أبداً أن الفرصة الثانية لا تزال قريبة. ومن هذا المنظور، فإن الفشل يسمح لك أن ترى الفرص برؤية أوسع، ويمكنك تحديد الفرص التي تنتشر من حولك وبالتالي تساعد في توسعة مجال فرصك.