أسهم «الفلسات» بانتظار شهية المستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أظهر تحليل ”الخليج 365” أن 35% من أسهم الشركات المساهمة العامة والمزدوجة والإدراج في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، تتداول بأقل من قيمتها الاسمية (أقل من درهم)، بما يعادل 46 شركة (27 شركة تحت مستوى الدرهم، و19 شركة تحت النصف درهم)، وذلك من أصل 132 شركة مدرجة.

بعض الأسهم ترزح تحت ضغوط أسباب ذاتية للشركات، فيما تعتبر أسعار الأخرى مغرية، ولكن لا توجد شهية استثمارية كافية في الأسواق.

هناك العديد من العوامل التي جعلت هذه الأسهم تتداول بأقل من قيمتها الاسمية، منها الانخفاضات غير المبررة نتيجة للظروف الداخلية المرتبطة بأداء هذه الشركات، وقوائمها المالية، وأخرى خارجية مرتبطة بأسعار النفط وحركة الأسواق العالمية والمتغيرات الاقتصادية، إلى جانب التوقعات المستقبلية المتشائمة في ظل جائحة «كورونا».

وتجدر الإشارة إلى أن كل سهم من هذه الأسهم مرتبط بخصوصة وقوائم مالية تجعل له حالة معينة تدفع المستثمر إلى أخذ القرار الاستثماري بناء على هذه المعطيات في كل شركة.



19 دون النصف



وكشفت بيانات سوقي أبوظبي ودبي، وفقاً لآخر إغلاق بجلسة يوم الخميس الماضي، نزول أسهم 19 شركة دون مستوى النصف درهم، منها 9 شركات مدرجة في سوق أبوظبي، و10 شركات في سوق دبي، فيما وقعت أسهم 27 شركة دون مستوى الدرهم، لكنها ظلت فوق سقف النصف درهم، منها 17 شركة في أبوظبي، و10 شركة في دبي.

وبحسب تحليل ”الخليج 365” لبيانات السوقين، فقد وقعت أسهم شركتين في قطاع البنوك بسوق دبي المالي تحت مستوى النصف درهم، هما «أملاك للتمويل» بسعر 0.331 فلس، و«الخليجي التجاري» ب0.38 فلس، كما سجلت أسعار أسهم ثلاثة مصارف في سوق أبوظبي تحت مستوى الدرهم، هي بنك الشارقة 0.61 فلس، و«التجاري الدولي» 0.70 فلس، و«العربي المتحد» 0.89 فلس.

وفي سوق دبي، وقعت أسهم ثلاثة مصارف تحت مستوى الدرهم، هي: مصرف عجمان 0.597 فلس، و«جي إف إتش» 0.543 فلس، و«السلام البحرين» 0.61 فلس.

وفي قطاع العقار، سجلت أسهم 4 شركات مستوى تحت النصف الدرهم، توزعت بواقع شركتين في أبوظبي، هما: «رأس الخيمة العقارية» 0.34 فلس، و«منازل» 0.30 فلس، وشركتان في دبي، هما: «ديار» 0.263 فلس، و«الإتحاد للتأمين» 0.283 فلس.

كما سجلت في سوق أبوظبي «مجموعة الشارقة» 0.77 فلس، و«المستثمر الوطني» 0.65 فلس، وفي سوق دبي، سجل «أرابتك» 0.668 فلس، و«داماك» 0.567 فلس.

أما في قطاع الاستثمار فقد سجلت 4 شركات فقط سعراً تحت النصف درهم، منها شركتان في أبوظبي هما «إشراق» بسعر 0.27 فلس، و«عمان والإمارات للاستثمارات العامة» 0.40 فلس، بينما جاء «المدينة للتمويل» في سوق دبي بسعر 0.143 فلس، و«السلام القابشة» 0.279 فلس.

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فوق النصف

ومن حيث الأسهم التي وقعت تحت مستوى الدرهم وفوق النصف درهم في سوق أبوظبي، فهي: «أم القيوين للاستثمارات» 0.98 فلس، و«الواحة كابيتال» 0.73 فلس، وفي سوق دبي، جاء سعر «سوق دبي المالي» 0.685 فلس، و«شعاع كابيتال» 0.587 فلس.

وعلى صعيد قطاع التأمين، وقعت أسهم شركتين تحت مستوى النصف درهم، هما «أكسا الهلال الأخضر» في سوق أبوظبي بسعر 0.34 فلس، و«أمان» في سوق دبي بسعر 0.136 فلس.

وفي المقابل، وقعت أسعار 4 شركات في سوق أبوظبي تحت سقف الدرهم وفوق مستوى النصف درهم، هي «دار التأمين» بسعر 0.85 فلس، و«ميثاق للتأمين» 0.56 فلس، و«الاتحاد للتأمين» 0.54 فلس، و«الوطنية للتكافل» 0.98 فلس، وفي سوق دبي سجل «دار التكافل» سعر 0.556 فلس، و«سلامة» 0.53 فلس.

وعلى صعيد قطاع الصناعة، سجلت ثلاثة أسهم مستوى تحت النصف درهم في سوق أبوظبي، هي «أركان» 0.43 فلس، و«بلدكو» 0.24 فلس، و«أسمنت الخليج» 0.45 فلس، كما سجلت أسعار أسهم 4 شركات تحت مستوى الدرهم وفوق النصف درهم، وهي «جلفار» بسعر 0.74 فلس، و«أسمنت رأس الخيمة» 0.56 فلس، و«رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» 0.66 فلس، و«الشارقة للأسمنت» 0.69 فلس.

وبشأن قطاع السلع في سوق دبي، وقع سهم وحيد في نادي النصف درهم، هو «دي إكس بي» بسعر 1.39 فلس، كما وقع في قطاع الاتصالات بسوق أبوظبي سهم «سوداتيل» بمستوى تحت النصف درهم مسجلاً 0.29 فلس، أسوة بسوق دبي الذي سجل فيه سعر سهم «آن ديجيتال سيرفسس» 0.136 فلس.

وعلى صعيد قطاع الطاقة في سوق أبوظبي سجل سهما «دانة غاز» و«طاقة» سعراً تحت مستوى الدرهم وفوق النصف الدرهم، ب0.66 فلس لكل منهما. أما في قطاع النقل فقد سجل «الخليج للملاحة» سعراً ب0.37 فلس.