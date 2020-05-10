«صندوق النقد»لا يستبعد المزيدمـن التـدهــــور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن تراجعاً إلى السياسات الحمائية قد يضعف آفاق التعافي العالمي في مرحلة من الممكن فيها ظهور «سيناريوهات أكثر سلبية» بناء على تطور الجائحة.

وقالت كريستالينا جورجيفا في مناسبة نظمها معهد الجامعة الأوروبية، إنه لا يزال هناك كثير من الضبابية حيال الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وبسؤالها عن مدى قلقها حيال إمكانية تأثير التوتر الأمريكي الصيني سلباً على الاقتصاد العالمي، قالت جورجيفا: «من المهم للغاية بالنسبة لنا مقاومة ما قد يكون ميلاً طبيعياً للتراجع خلف حدودنا». وقالت إن إعادة إنعاش التجارة العالمية ضروري لضمان تعافٍ اقتصادي عالمي.

وقدّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الذي توقعت منتصف ‏‏أبريل تراجع الاقتصاد العالمي في عام 2020 بنسبة 3%، الجمعة، أن مؤشرات بعض البلدان يمكن أن تدفع إلى مزيد من التدهور.

وأكدت جورجييفا أن «البيانات الاقتصادية الواردة من العديد من البلدان هي أدنى من تحليلنا المتشائم بالفعل لعام 2020».