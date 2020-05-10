الدائنون يرفضون عرض الأرجنتين شطب 62% من الفائدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهت مهلة حددت للأرجنتين للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين لإعادة هيكلة دينها وتجنب التخلف عن الدفع، الجمعة من دون أن يصدر أي إعلان رسمي، لكن المفاوضات مستمرة حتى 22 أيار/‏مايو.

وكانت حكومة يسار الوسط التي يقودها البرتو فرنانديز حددت منتصف نيسان/‏إبريل هذه المهلة. واكتفى وزير الاقتصاد مارتن جوزمان بالقول أمس الجمعة للصحفيين إن «جزءاً من دائنينا قبلوا عرضنا والأرجنتين تواصل الحوار».

وأوضح مدير مركز الاقتصاد السياسي الأرجنتيني هيرنان ليتشر لوكالة فرانس برس أن «الاستحقاق المقبل للسندات هو 22 أيار/‏مايو ولا يمكن اعتبار الأرجنتين في حالة تخلف (عن الدفع) إلا إذا لم تسدد الدفعة بحلول هذا الموعد».

وذكر مسؤول حكومي كبير أن أمام الأرجنتين «عشرة أيام صعبة» لكن الحكومة «متفائلة لأن كثيرين يقولون إن العرض منطقي تماماً». وأضاف «سنفعل ما بوسعنا (للتوصل إلى حل) بدون رهن حاضر ومستقبل الأرجنتينيين».

من جهتها، صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا لصحفيين أنه «ما زال هناك وقت للمفاوضات الجارية».