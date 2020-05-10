شركات الطيران البريطانية: حجر صحي 14 يوما على القادمين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الرابطة التي تمثل شركات الطيران البريطانية السبت إن الحكومة البريطانية أبلغت الخطوط الجوية بأنها ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على جميع القادمين تقريبا لتجنب موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

وقالت الرابطة (إيرلاينز يو.كيه) إن الخطوة تتطلب وجود «خطة خروج تتسم بالمصداقية» ويجب أن تتم مراجعتها أسبوعيا. وقالت شركات مشغلة للمطارات إن ذلك من شأنه أن يكون له أثر «مدمر» على قطاع الطيران والاقتصاد بشكل أشمل.

وكانت صحيفة (تايمز) البريطانية هي أول من نشر عن تلك الخطة قائلة إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن في خطاب يلقيه غدا الأحد أن المسافرين الذين يصلون إلى المطارات والموانئ، بمن فيهم البريطانيون العائدون من الخارج، سيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 14 يوما.

وأوضح تقرير الصحيفة أن من المرجح، بموجب إجراءات ستسري في أوائل يونيو حزيران، أن يقدم القادمون لدى وصولهم العناوين التي سيقيمون فيها خلال فترة العزل الذاتي.

ونقلت تايمز قول مصدر حكومي «ستساعد هذه الإجراءات في حماية المواطنين البريطانيين وتحد من نقل الفيروس في الوقت الذي نتقدم فيه إلى المرحلة التالية من تصدينا» للجائحة.

ومن المقرر أن يعلن جونسون غدا الخطوات التالية في معركة بريطانيا ضد فيروس كورونا المستجد بعد أن راجع الوزراء الإجراءات السارية حاليا والتي أغلقت الاقتصاد تقريبا وأبقت ملايين الأشخاص في البيوت لمدة زادت على ستة أسابيع.

وقالت الشركات المشغلة للمطارات إن الحجر الصحي سيفاقم من الأضرار التي تسببت فيها الجائحة لقطاع الطيران إذ ستنفر الناس من السفر الجوي عند بدء رفع القيود.

وقالت كارن دي الرئيسة التنفيذية لرابطة مشغلي المطارات «لن يكون للحجر الصحي تبعات مدمرة فقط على قطاع الطيران البريطاني بل على الاقتصاد بشكل عام».

وقالت رابطة شركات الطيران إنها ستسعى للحصول على تأكيدات على أن الخطوة «مدفوعة بأسباب علمية» وأشارت إلى أن شركات الطيران ستحتاج إلى إجراءات دعم لضمان تخطي قطاع الطيران لفترة الحجر الصحي.