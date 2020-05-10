«إير فرانس» تفحص حرارة الركاب.. و"التشيكية" تستأنف بعض الرحلات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الخطوط الجوية التشيكية، إنها ستستأنف عملياتها بشكل جزئي في 18 مايو / أيار بعد توقف دام ستة أسابيع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الرحلات المتجهة إلى أمستردام وفرانكفورت وباريس وستوكهولم ستكون من بين التي ستستأنف في البداية، تليها تلك المتجهة لكييف في 24 مايو / أيار، متبوعة بالرحلات المتجهة لأوديسا وبوخارست في 25 مايو / أيار.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتحتم على المسافرين وضع الكمامات طوال مدة الرحلة مع الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر، كما ستخضع الطائرة للتطهير قبل وبعد كل رحلة.

وتضررت شركات الطيران في أنحاء العالم بشدة من تبعات جائحة كوفيد-19 مع توقف حركة السفر الدولي تقريباً، وهو ما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات والسعي للحصول على مساعدات مالية.

من جهتها، قالت شركة طيران «إير فرانس» أنها ستفحص درجة حرارة الركاب ويمكن أن تمنع أي شخص من الصعود على متن طائراتها إذا تم اعتبار حرارته مرتفعة جداً، حين يتم تخفيف إجراءات الإغلاق الوطني في فرنسا يوم الاثنين.

قالت شركة الطيران في بيان السبت إنه يتعين على الركاب وطاقم الطائرة والموظفين الذين يتعاملون مع الركاب ارتداء كمامات ابتداء من غد الاثنين تماشياً مع متطلبات السلامة المفروضة على جميع وسائل النقل العام.

وذكرت الشركة «ستنفذ إير فرانس تدريجياً فحوص درجة الحرارة (للركاب) عند مغادرة جميع رحلاتها» اعتباراً من 11 أيار/‏مايو.

وتابعت «سيتم إجراء هذه الفحوص المنهجية بواسطة أجهزة قياس حرارة تعمل بالأشعة تحت الحمراء بدون تلامس».

وأوضحت أن العملاء الذين يتبين أن درجات حرارتهم أعلى من 38 درجة مئوية (100.4 درجة فهرنهايت) «قد يحرمون من الصعود إلى الطائرة وسيتم تغيير حجزهم بدون رسوم إضافية على متن رحلة في وقت لاحق». وذكرت أنّ القواعد الجديدة ستتضمن فرض وضع كمامات لجميع الركاب وجميع أفراد الطاقم والوكلاء الذين يتعاملون مع العملاء.

وقالت الشركة إنها ستحاول أيضاً إبعاد الركاب عن بعضهم البعض قدر الإمكان، وهو أمر أسهل راهناً بسبب انخفاض الطلب على السفر بالطائرات.

وذكرت أنها ستطهر الطائرات بشكل كامل، بما في ذلك استخدام منتج يعتبر فعالًا ضد الفيروسات لمدة عشرة أيام.

ولن تقدم الشركة أي مشروبات أو طعام على متن الرحلات الداخلية أو الرحلات القصيرة داخل أوروبا.

وقالت الشركة إن طائراتها مزودة بفلاتر هواء عالية الكفاءة مماثلة لتلك المستخدمة في غرف العمليات في المستشفيات.