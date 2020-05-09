شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. صرف المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه من مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا عمليات صرف المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه للمستحقين من 4600 منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، حيث يلتزم المستحقون بالإجراءات الصحية والوقائية التى وضعتها الهيئة لعدم الازدحام والتكدس والوقوف بمسافات أمنة للوقاية من فيروس كورونا.
ويتم صرف المعاشات الأكثر من 3000 جنيه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 مايو، وكانت قد أعلنت الهيئة صرف المعاشات بدون حد أقصى من ماكينات ATM اعتبار من الجمعة 1 مايو، أما صرف المعاشات المحولة على البنوك بدأ من الأحد الماضي الموافق 3 مايو.
وكانت الهيئة قد انتهت من صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه والأقل من الألفين جنيه والأقل من 3 آلاف جنيه.
ويتم صرف المعاشات من خلال 4600 منفذ على مستوى الجمهورية، من بينهم 4 آلاف مكتب بريد و 600 مدرسة وذلك منعا للتزاحم والتكدس وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.
وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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