شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 5.9 مليون ورقة بقيمة قدرها 14.8 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وأضاف تقرير البورصة، أن شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 6.8 مليون ورقة، بقيمة قدرها 1.02 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، بحجم تداول بلغ 7.3 مليون ورقة، وبقيمة 968.3 ألف جنيه.

وجاءت شركتا أم.بى للهندسة وفيركيم مصر للأسمدة والصناعات الكيماويات، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 13.8 ألف ورقة بقيمة 8339 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 50 ورقة بقيمة 316 جنيه للثانية.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 10176.73 نقطة خلال الأسبوع الماضى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.79% ليغلق عند مستوى 1154.42 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 4.33% مغلقًا عند مستوى 1084.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.75% مغلقًا عند مستوى 11678.35 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 730.82 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 21.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 302.8 مليار جنيه إلى 289.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.8 مليار جنيه إلى 164.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 474.6 مليار جنيه إلى 454.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.3%، فيما صعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.