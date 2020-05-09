شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يجتمع غدا برؤساء شركات الإنتاج لبحث معدلات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سيجتمع غدًا بعدد من رؤساء شركات الإنتاج ولذلك لبحث ومتابعة عمليات إنتاج الزيت الخام بالحقول.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيتم مناقشة أهم التحديات التي تواجه شركات الإنتاج وذلك بعد انخفاض أسعار البترول العالمية ومدى تأثيرها عليها .

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وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أصدر قرارًا القرار رقم 2111 لسنة 2019، والذى يلزم رؤساء شركات الإنتاج بالتواجد فى الحقول والعمل على زيادة الإنتاج وسرعة اتخاذ قرارات بشأن المشاكل التى من شأنها تعرقل مسيرة العمل.

وتفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، التشغيل التجريبي النهائي لمشروع المجمع الجديد لإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة للشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى والذي تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات تصل قيمتها إلي 4.3 مليار دولار.

وتابع الملا خلال جولته اكتمال نجاح تجارب التشغيل النهائية للمجمع الجديد إيذانا بالتشغيل الكامل لكل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويًا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الاوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها، كما اطمئن علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمجمع لحماية العاملين من فيروس كورونا وأعمال التطهير والتعقيم بانتظام لأماكن العمل.