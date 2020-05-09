شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: انخفاض أسعار النفط والأصول والاستثمارات يؤثر على الملاءة المالية للدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت، إن انخفاض أسعار النفط وأسعار الأصول والاستثمارات سوف يؤثر سلبا على الملاءة المالية للدولة.
وقال في كلمة بثها التليفزيون الرسمي "إن كويت الغد تواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني من الهزات الخارجية الناجمة عن هذا الوباء لاسيما التراجع الحاد لأسعار النفط وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات مما سيؤثر سلبا على الملاءة المالية للدولة".
وأكد أنه دعا في العديد من المناسبات "إلى تركيز جهودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام أساسه الانسان مستغلين ثرواتنا الطبيعية التي حبانا الله بها كما وجهت إلى مراجعة منهج ونمط حياتنا اليومية وترشيد استغلال مواردنا وتقليل الاعتماد على الغير في أعمالنا".
ودعا الحكومة ومجلس الأمة في ظل هذه الظروف إلى "التكاتف والعمل على تطوير برنامج يرشد الإنفاق الحكومي ويضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد واحد نابض حتى ينعم أبناؤنا وأجيالنا القادمة بالحياة الكريمة".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت: انخفاض أسعار النفط والأصول والاستثمارات يؤثر على الملاءة المالية للدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.