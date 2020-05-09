سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في تعاملت اليوم السبت، نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.68 جنيهاللشراء، 15.81 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.70 للشراء، 15.80 جنيه للبيع.