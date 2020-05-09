شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد مشروع مجمع المصرية للتكرير بمسطرد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التشغيل التجريبي النهائي لمشروع المجمع الجديد لانتاج المنتجات البترولية عالية القيمة للشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبري والذي تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات تصل قيمتها الي ٣ر٤ مليار دولار.

وتابع الملا خلال جولته اكتمال نجاح تجارب التشغيل النهائية للمجمع الجديد ايذانا بالتشغيل الكامل لكافة وحداته الانتاجية بطاقة تصل الي 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة كالبنزين عالي الاوكتين والسولار بمواصفات الجودة الاوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها، كما اطمئن علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمجمع لحماية العاملين من فيروس كورونا واعمال التطهير والتعقيم بانتظام لاماكن العمل.

رافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و الدكتور احمد هيكل رئيس الشركة المصرية للتكرير و د. محمد سعد العضو المنتدب للشركة و نائبي رئيس هيئة البترول للتكرير و التصنيع والنقل والتوزيع الكيميائى اشرف الشامي و المهندس ايمن نجيب و المهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

وصرح المهندس طارق الملا خلال الجولة بأن المجمع الجديد يعد احد اهم واحدث المشروعات البترولية الكبري المقرر افتتاحها ودخولها الخدمة بالكامل والتي تأتي في اطار برنامج طموح للوزارة جاري تنفيذه لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الانتاجية من المنتجات البترولية تأمينا لاحتياجات السوق المحلي مؤكدا ان الوزارة تمضي قدما في تنفيذ هذا البرنامج وتنفيذ عدد من مشروعات التكرير الجديدة في الاسكندرية واسيوط والسويس، لافتا الي ان كافة هذه المشروعات تمثل تجسيدا لرؤية الرئيس السيسي بأهمية الاستثمار في اقامة المشروعات الانتاجية وفق احدث التكنولوجيات والمواصفات العالمية والتي تعزز من القيمة المضافة لموارد مصر وتسهم في تأمين ما يحتاجه السوق المحلي من المنتجات البترولية ، ويعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة الي منتجات بترولية عالية الجودة .

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واضاف ان المجمع الجديد هو احد ثمار استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر والتي وفرت مناخا مواتيا لإقامة المشروع وازالة العقبات والتحديات التي واجهته لافتا الي ان الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في هذا المشروع الحيوي نموذج متميز ، وان نجاحها حافز للجميع لإقامة مشروعات مماثلة .

وشهدت الجولة التفقدية بالمجمع استعراضا لم تم تنفيذه في مراحل التشغيل التجريبي للمجمع خلال الأشهر الماضية والذي شمل وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة واصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ومرافق المجمع ووحدة لمعالجة مياه الصرف ، و يعتمد المجمع في مدخلات انتاجه علي المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.