بعد وصولها لمستويات تاريخية.. تراجع حاد لأسعار الذهب في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، السبت، بقيمة 6 جنيهات، مقارنة بتعاملات الجمعة.

وكانت أسعار الذهب قد إلى مستويات تاريخية مؤخرا، حيث سجل عيار 21، في مصر 754 جنيها، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

من جانبه، قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن ارتفاع سعر برميل البترول لثانى أسبوع علي التوالي و انخقاض اليورو أمام الدولار لـ 1.084 أدى إلى هبوط أسعار المعدن النفيس بأكثر من 15 دولارا مسجلا 1704 دولار للأوقية.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

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وجاء متوسط أسعار الذهب السبت في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 638.55 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 745 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 851.40 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5960 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.