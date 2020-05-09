الاقتصاد

استقرار أسعار الدواجن فى الأسواق عند 34 جنيها للكيلو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 9-5-2020 ، وفق الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة  بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت 29-31 جنيها للكيلو. 

 

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 29-31جنيها للكيلو  ،  فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 34 - 36جنيها للكيلو حسب المنطقة. 

 

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وأضاف السيد  لـ"ليوم السابع"  أن سعر الدواجن البلدى  من المزرعة35جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 38-40جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، فيما سجلت    سعر كرتونة البيض 34جنيها  وتباع للمستهلك 38- 40جنيها.

 

والجدير بالذكر أن  شعبةالثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت  على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

 

 و أوضحت ، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة" ، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ،وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل . 

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