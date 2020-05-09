شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يهبط لـ 745 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الذهب اليوم السبت تراجعا ملحوظا بقيمة 6 جنيهات في تعاملات اليوم، بعد ارتفاع الأسعار على مدار يومى الخميس والجمعة، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا في مصر 745 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عقب تراجعها اليوم..

عيار 18 : 638.55 جنيه

عيار 21 : 745 جنيها

عيار 24 : 851.40 جنيه

الجنيه الذهب : 5960 جنيها

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السعر العالمى " الأوقية" : 1704 دولار

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن ارتفاع سعر برميل البترول لثانى أسبوع علي التوالي و انخقاض اليورو أمام الدولار لـ 1.084 أدى إلى هبوط أسعار المعدن النفيس بأكثر من 15 دولارا مسجلا 1704 دولار للأوقية.

وقال، إن أسعار الذهب منذ مطلع العام الجارى تسجل ارتفاعات كبيرة، نتيجة الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط وتصعيد أمريكى إيرانى في العراق، ثم ظهور فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على المعدن النفيس بصورة كبيرة عالميا، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة تخطت الـ 10 %وهو ما أثر سلبا على حجم مبيعات الذهب فى مصر.

وكانت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات، قررت إعادة العمل لمحلات بيع الذهب والمجوهرات ليومى الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المحلات خلال اليومين، مع استمرار الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت محلات بيع المجوهرات والذهب تتوقف عن العمل لمدة 3 أيام وهي الجمعة والسبت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلي يوم الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وهو يوم الأحد، لتعمل المحلات لمدة 4 أيام فقط منذ بداية قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.