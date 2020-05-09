شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 11 يونيو آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات دار مصر فى 5 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان، يوم الخميس الموافق 11 يونيو المقبل ، كآخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات دار مصر، التى تم الإعلان عنها مؤخرا.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن بدء التسجيل إليكترونياً لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة).

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وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

وأشار إلى أن العميل يقوم بتحويل مبلغ وقدرة 50 ألف جنيه مصرى مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والاسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق‪ "ACH"‬، أو سويفت (سويفت كود‪ HDBKEGCAXXX)‬، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعى – ورقم بطاقة الرقم القومى (14 رقما سارية)، وسيتم إرسال رسالة‪ sms ‬تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (ثلاثة أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والاسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكترونى‪ ([email protected]).‬