شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: نصدر خضروات لـ4 دول جديدة لأول مرة أبرزها استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك زيادة في الطلب على المنتجات المصرية من خضروات وفاكهة للعام الرابع على التوالي نظراً لجودتها وتأثر بعض الأسواق المستوردة بتغيرات مناخية، مضيفا وفى الوقت نفسه أن هناك وفرة من المعروض للسوق المحلي تكفي الطلب دون أي أزمات خاصة من أصناف البرتقال والبصل والفاصوليا والبسلة والليمون.

وأضاف "النجيب"، لـ"الخليج 365"، أنه لأول مرة تصدر منتجات عديدة من الخضار والفاكهة المصرية لـ4 دول وهى استراليا والهند وبنجلاديش وسيريلانكا، وقال: نصدر للدولة الأولى كميات ضخمة من البطاطس والموالح، فيما نصدر للدول الثلاثة الأخيرة بالإضافة إلى بعض دول شرق آسيا كميات كبيرة من البصل بسبب رخص سعر البصل المصرى، وفى الوقت نفسه تأثر الهند وبنجلاديش بفيضان أثر على الإنتاج الزراعي هناك.

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وأرجع "النجيب"، زيادة المعروض من الخضار والفاكهة بالسوق المحلي والتصدير بكميات ضخمة لأسواق خارجية، نتيجة التوسع فى المشروعات الزراعية مثل المشروع القومى لاستصلاح مليون ونصف فدان والمشروع القومى للصوب الزراعية، وفى الوقت نفسه رخص أسعار الأصناف المصرية، حيث تعد الخضروات والفاكهة المصرية الأرخص فى المنطقة العربية، ولذا عاودت السعودية والإمارات فتح أسواقها مرة أخرى خاصة بعد الالتزام بالإجراءات المطلوبة للحجر الزراعى.

وأكد "النجيب"، على أهمية إطلاق الدولة بورصة السلع الحاضرة لضبط الأسواق ومنع احتكار السلع والتسبب في زيادة أسعارها، مع التصدي للأسواق العشوائية، والتي ترفع الأسعار بصورة كبيرة على المواطنين.