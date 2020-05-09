شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاعى التجارة والأدوية فقط بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، إذ ارتفع مؤشرا قطاعا التجارة والموزعون والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.8%، 0.7% على التوالى، فيما تراجعت باقي القطاعات على رأسها العقارات بنسبة 9.4%، أعقبه قطاعا الموارد الأساسية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 8.9%، تلاه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 8.1%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 7.9%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 7.4%.

كما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.1%، ثم قطاعات مواد البناء والخدمات المالية غير المصرفية والطاقة والخدمات المساندة بنسب 5.7%، 5.5%، 5.3%، على التوالي، وتراجع أيضاً قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.8%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.3%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.1%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، وأخيراً قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.8%.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 10176.73 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.79% ليغلق عند مستوى 1154.42 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 4.33% مغلقًا عند مستوى 1084.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.75% مغلقًا عند مستوى 11678.35 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 730.82 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 21.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 302.8 مليار جنيه إلى 289.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.8 مليار جنيه إلى 164.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 474.6 مليار جنيه إلى 454.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.3%، فيما صعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.