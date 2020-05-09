شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يجبر وكلاء السيارات على تقديم عروض مغرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

سعت وكالات السيارات في الدولة إلى الصمود أمام انخفاض المبيعات لديها، بسبب تفشي فيروس كورونا، من خلال العروض التي زادت حدتها مع بدء شهر رمضان المبارك، فيما أغلق الكثير من شركات ومصنعي السيارات في مختلف أنحاء العالم.

وأعلن العديد من وكالات السيارات في الدولة عن تقديم محفزات قوية لجذب المشترين، مثل معدلات التمويل المنخفضة أو الدفعات المؤجلة لمدة تصل إلى بداية العام القادم2021، فيما قدمت بعض الوكالات ضمانات للمشترين تشمل مساعدتهم على الدفعات لأوقات معينة في حال تم فصلهم من العمل.

ويتخوف الكثير من الوكلاء وشركات السيارات من انخفاض المبيعات بشكل أكبر وتدريجي، لأن الكثير من المشترين المحتملين سيكونون تحت ضغط مالي، خاصة الذين فقدوا دخولهم أو كانوا بحاجة إلى تعديل ميزانياتهم في ظل التداعيات التي يخلفها الفيروس.

بي إم دبليو

وأطلق المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الحصري والمعتمد لعلامات «بي إم دبليو» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية مجموعة من العروض والباقات الخاصة، وتشمل خطة سداد بنسبة 20% كدفعة أولى عن المشتري، بالإضافة إلى تأمين وتسجيل مجاني، وتمويل بدون فائدة لمدة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى خدمة «بي إم دبليو» شاملة النفقات للصيانة لغاية 6 سنوات أو 120000 كم والحماية من الفصل التعسفي عن العمل لمدة 24 شهراً.

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العربية للسيارات

وقدمت العربية للسيارات- شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامات نيسان وإنفنيتي ورينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية- في الشهر الفضيل هذا العام، عروضها، حيث سيستمتع عملاء نيسان بالتأمين المجاني لعام واحد، والصيانة المجانية لثلاث سنوات، إضافة إلى التسجيل المجاني والاسترداد النقدي المضمون والدعم في الدفعة المقدمة والضمان لخمس سنوات.

ويسري هذا العرض على جميع طرازات 2020، بما في ذلك باترول الجديدة، إضافة إلى عروض انفينيتي التي تشمل الإعفاء من الدفعة الأولى، والحصول على التأمين المجاني لعام واحد، والصيانة المجانية لثلاثة أعوام/‏‏‏‏‏ 60,000 كم، والتسجيل المجاني، والضمان لخمس سنوات غير محدودة الكيلومترات.

أما عروض رينو فشملت الاستفادة من أحد الخيارات الثلاثة في رمضان، وهي: الدفع المؤجل حتى يناير 2021، أو التأمين والصيانة المجانية لسنة واحدة إضافة إلى الضمان لخمس سنوات، أو الإعفاء التام من الفائدة لأربع سنوات (تطبق الشروط والأحكام).

ويقدم قسم خدمات ما بعد البيع مجموعة من العروض، بما في ذلك الاستلام والتوصيل المجاني للصيانة، والتعقيم المجاني بالأوزون للسيارات خلال الشهر الكريم، والخدمة السريعة لمدة 60 دقيقة، وخطط الدفع السهلة بدون فائدة على مجموعة مختارة من بطاقات الائتمان. ويحصل العملاء أيضًا على الفحوص المجانية للمركبات، بغض النظر عن موديلاتها أو سنوات صنعها، إضافة إلى المزايا الأخرى.

«الفطيم هوندا»

كشفت شركة الفطيم عن باقة عروضها للشهر الكريم، والتي تمكّن العملاء من الحصول على مزايا أفضل لدى شرائهم سيارة هوندا جديدة. وتشمل هذه العروض، تأميناً مجانياً للسيارة لمدة عام كامل، وتسهيل الدفعة الأولى، وخدمة صيانة مجانية تصل حتى 5 سنوات أو 100 ألف كم. تسهم خدمة الشراء عبر الإنترنت الخاصة بشركة المشروعات التجارية، والمدعومة بميزة الدردشة المباشرة ومقاطع الفيديو التوضيحية، في تسهيل عملية شراء السيارات.