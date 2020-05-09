اليابان تدرس إنهاء العزل وشركات تستأنف العمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم عدد متزايد من الشركات اليابانية استئناف العمل، مع استعداد اليابان لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي كورونا في بعض المناطق، على الرغم من المخاوف من أن يكون تخفيف إجراءات العزل سابقاً لأوانه. ومع تضرر النشاط الاقتصادي جراء توقفه لمدة شهر بسبب إجراءات العزل، قال ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد، أمس الجمعة: إن الحكومة تدرس سبل إنهاء إجراءات العزل في بعض مناطق البلاد، مع تباطؤ معدل حالات العدوى في مناطق نائية عدة.(رويترز)