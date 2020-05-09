معدل البطالة في كندا يرتفع إلى 13%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت كندا في إبريل/‏نيسان معدل بطالة ب 13%، أي أكثر ب 5,2 نقطة من مارس/‏آذار، في أعلى نسبة شهرية منذ 1982، كما أعلن أمس الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.

ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية بسبب «كوفيد-19» خسر الاقتصاد الكندي أكثر من 3 ملايين وظيفة خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح المعهد أن «نسبة البطالة في إبريل ستصل إلى 17,8% بعد تصحيح البيانات لاحتساب الأشخاص الذين لم يعتبروا عاطلين عن العمل»، والذين «اعتبروا غير ناشطين لعدم بحثهم عن وظيفة».

وتتعلق هذه الأرقام المسجلة حتى 18 إبريل بمرحلة «وقف النشاط الاقتصادي طوعاً في كل مقاطاعات وأقاليم البلاد»، بسبب «كوفيد-19».

لكنها دون توقعات المحللين الذين راهنوا في إبريل على معدل بطالة ب20%، وخسارة خمسة ملايين وظيفة.

ومن فبراير/‏شباط إلى إبريل/‏نيسان ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 1,2 مليون، أي قفز ب113,3%.

وفي إبريل علق مؤقتاً عمل 97% من العاطلين الجدد، «ما يعني أنهم كانوا يعتزمون العودة إلى عملهم عند استئناف النشاط الاقتصادي».

وأشار المعهد إلى أن الوظائف تراجعت في كل المقاطعات، وأن مقاطعة كيبيك التي سجلت أكثر من نصف إصابات «كوفيد-19» في البلاد، هي التي سجلت أكبر تراجع في سوق العمل.

وحدد معدل البطالة في كيبك ب17% «أعلى نسبة مسجلة في المقاطعة منذ 1976».

(أ ف ب)