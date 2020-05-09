قطاع الطيران يستعد للنهوض بالهوية الرقمية والقياسات الحيوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:مصطفى الزعبي



يرزح العالم اليوم، تحت وطأة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي تسبب في إحداث شلل تام طال اقتصادات العالم أجمع دون استثناء. وفقاً لمقالة على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، كتبها أندريا سيرا، مدير مشروع الهوية الرقمية للمسافرين المعروفين، وكريستين ليونج، مدير هوية بلوك تشين العالمية والمدير العام ل«أكسنتشر»، فإن الاقتصاد العالمي مُني بخسارة قدرها صندوق النقد الدولي ب 9 تريليونات دولار، وتوقع أن يسجل العام 2020 أسوأ أداء اقتصادي منذ الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال عامي 2008-2009. وأشار التقرير إلى أن قبضة كورونا على العالم ستزيد من نزيف الاقتصاد والأسواق العالمية ما لم يتم القضاء على الوباء.

ومن بين القطاعات التي فتك بها فيروس كورونا وأوصلها إلى طريق مسدود، على الأقل في المدى المنظور، قطاع الطيران، إذ توقع اتحاد النقل الجوي الدولي فيما يشبه اليقين، أن خسائر إيرادات هذا القطاع للعام الجاري ستتخطى حاجز 252 مليار دولار، رغم مليارات الدولارات التي تم ضخها لإنعاش الشركات المتعثرة التي تواجه شبح الإفلاس، وذلك بسبب قيود السفر التي طالت 90% من سكان العالم، ونتج عنها تحويل المطارات إلى مواقف، وإبقاء أساطيل الطائرات على الأرض.



20 ألف طائرة



يرى أندريا سيرا، وكريستين ليونج أنه لتخيل حجم الكارثة يكفي أن نتذكر أن عدد الرحلات التي توقفت وصل إلى 175 ألف رحلة طيران يومياً في شهر فبراير الماضي، ما أدى إلى ظهور معضلة كبيرة تتعلق في أماكن اصطفاف الطائرات. وعلى أمل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها في المستقبل القريب، لجأت بعض الشركات إلى إيقاف طائراتها في مستودعات صحراوية وعلى الجسور كشركة «لوفتهانزا» الألمانية. ولمعرفة حجم الكارثة يكفي أن نعلم أن نحو 20 ألف طائرة في العالم تجوب الأجواء، وفقاً لما ذكره موقع تتبع حركة الطيران «فلايت رادار24».

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 25 مليون وظيفة طيران و100 مليون وظيفة سفر وسياحة معرضة للخطر، وهو ما سيؤدي إلى تدمير 7 سنوات من طفرة في نمو قطاع الطيران.

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سياسة حماية الركاب



ووفقاً لأندريا سيرا، وكريستين ليونج، فقد أشار محللون إلى أنه في حال تم إعادة فتح الأجواء مرة أخرى، سيتطلب ذلك سياسة جديدة تهدف إلى حماية الركاب والطاقم من انتقال فيروس كورونا لزيادة ثقة المستهلك في سلامتهم الصحية ووصولهم إلى وجهتهم بأمان، من خلال وضع بروتوكولات سلامة صحية جديدة من معدات وقاية واستخدام تقنيات الهوية الرقمية والقياسات الحيوية، وتغيير نمط الصعود إلى الطائرة وتخصيص المقاعد لتعزيز إجراء التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى تعديل الخدمة على متن الطائرة لتقليل الاختلاط إلى أدنى حد، وصولاً إلى الأطعمة المعبأة مسبقاً والمشروبات مغلقة بإحكام.

وستتمثل أولويات السفر الآمن في عدم لمس أي شيء انطلاقاً من رصيف المطار إلى تسجيل الوصول إلى الفندق، واستبدال وثائق السفر بإدخال البيانات دون اللمس.



جوازات الصحة الرقمية



ويتابع أندريا سيرا، وكريستين ليونج في مقالهما بالقول: ومن إجراءات السلامة الأخرى جوازات الصحة الرقمية، حيث ستكون جزءاً من جواز السفر وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، من خلال التدابير الوقائية كالتعقيم والفحص والأقنعة، وهو ما يعزز شعور الركاب بالأمان أثناء السفر، في غضون ذلك تجري شركات طيران مثل طيران الإمارات اختبار «كوفيد19» للمسافرين في المطار بالإضافة إلى إجراءات السلامة الأخرى كاستخدام الكاميرات الحرارية وتطبيقات تتبع الأعراض وتتبع الاتصال للمسافرين في كثير من دول العالم.

وتشمل سلامة المسافرين أيضاً المسافر الرقمي، حيث قامت العديد من الشركات باستخدام الرحلات الرقمية وتسريع العمل بها كجزء من الرحلات الجديدة في زمن كورونا.

ولكي يتعافى قطاع الطيران من الخسائر الكبيرة وينتعش مجدداً، يجب أن يتم التعاون بين الحكومات وجميع القطاعات الصناعية لإعادة بناء وصناعة قطاع طيران أكثر استدامة ومرونة وهو غير ممكن بدون هذا التعاون من خلال سياسة متماسكة ونظام قانوني يتعلق بالتقنيات الرقمية.

ومن المرجح أن يُسرّع الوباء اتجاهين كانا يتصاعدان لبعض الوقت الأول هو السفر السلس، حيث يكون وجهك وجسدك جواز سفرك والآخر هو فكرة الهوية اللامركزية.