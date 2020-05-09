شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد 19» يقلب موازين وثوابت سوق التوظيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قلب انتشار فيروس «كوفيد 19» على مستوى العالم الموازين شبه السائدة في قطاع التوظيف التي سادت لقرون وعلى رأسها الوظائف المباشرة أو المرتبطة بموقع أو مكان محدد ليتجاوزه إلى أنظمة وأعراف جديدة لم تكن موجودة من قبل، حيث باتت الوظائف التي تؤدى عن بعد سيدة الموقف الراهن، فيما باتت القطاعات الحكومية والأعمال تبحث عن كوادر تسد العجز الموجود تجاه ما يعرف بالوظائف اللامرئية.

كشفت أزمة «كوفيد 19» بما لا يدع مجالا للشك أن دولة الإمارات تجني حالياً نتائج استثماراتها في التحول الرقمي الذي الذي بات الحصان الأسود حالياً لتوفير الخدمات وتوصيل المنتجات بطرق لم تكن موجودة من قبل، حيث ساهم تطور شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات في ريادة الدولة في التحول الرقمي الذي جعل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص تؤدي أعمالها عن بعد وبكفاءة في الفترة الصعبة الحالية.

أكد خبراء ومتخصصون ل«الخليج» أن وظائف جديدة بدأت تلوح في الأفق حالياً، رغم فقدان أخرى، وأن التحدي الذي يواجه الباحثين عن عمل حالياً هو مدى مواكبتهم التطور الرقمي الحالي، فالباحث عن عمل الذي يتمتع بقدرات رقمية ومعرفية أكثر ستكون أمامه فرصة للحصول على وظيفة تتعلق بالفترة الحالية وما بعدها.

الوظائف الشبكية

يقول أكرم عساف مدير قسم التكنولوجيا في شركة بيت. كوم: يمكننا القول إن غالبية الشركات يمكن أن تتأثر بالتغيّرات الحاليّة فيى سوق العمل، فيما سيزداد استخدام هذه الشركات للتقنيات عبر الإنترنت وآلية العمل عن بُعد.

أضاف عساف، في ظل انتشار فيروس كوفيد 19، من المتوقع أن تشهد قطاعات الإنترنت والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتوزيع وتطوير البرمجيات ازدهاراً كبيراً خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أنه إذا ما قارنا شهري نوفمبر 2019 وفبراير 2020، نجد أن عدد الوظائف التي أُعلنت على موقع بيت. كوم في قطاع الإنترنت والتجارة الإلكترونية قد ارتفعت بنسبة 18%، وبنسبة 60% في قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع، في حين ارتفعت بنسبة 13% في قطاع تطوير البرمجيات.

وقال عساف: وفقًا لمؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أطلقه بيت. كوم، احتلت قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتجارة الإلكترونية وبيع السلع الاستهلاكية أعلى قائمة القطاعات التي ستقوم بتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

طرق عمل جديدة

وترى هنا أبو خرمة، مديرة الموارد البشرية في شركة «سيركو الشرق الأوسط» أن «وباء كوفيد 19» قد أضاف العديد من طرق العمل الجديدة، حيث بدأت الشركات بالتفكير خارج الصندوق، عبر العمل وتقديم الخدمات عن بعد في أماكن لم تكن ممكنة أو مقبولة مسبقًا من قبل.

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أضافت أنه بعد تخطي أزمة كوفيد 19 ستستمر طبيعة الوظائف في التغير والتطور وكذلك الاقتصاد وسلوكيات المستهلك، وتوجه الجهات الحكومية والشركات إلى النهج الاستباقي في توفير الخدمات، لاسيما الحيوية منها خلال فترة الأزمات غير المتوقعة، الأمر الذي يتطلب إحداث تغيرات في خطط إدارات الموارد البشرية واستيعاب التغيرات اليومية الحالية في وضع أطر جديدة للأعمال.

وأكدت أن تجربة وباء «كوفيد 19» جعلتنا ندرك جميعًا أن عالمنا لم يكن جاهزًا لذلك، وأدركنا مدى هشاشة موقفنا إزاء الظروف غير المتوقعة، وهو ما جعل تبني التكنولوجيا ذا أهمية قصوى أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى الشركات التي كانت تتمتع بتبني ممارسات صارمة للغاية لإدارة الأزمات والتخطيط لانتعاش الأعمال هي الأقدر حالياً على تجاوز هذه الأزمة. وأوضحت أن الاستثمار المسبق في تبني آليات ونظم صارمة لإدارة الأزمات والتخطيط لانتعاش الأعمال قد أثمر وظهرت فوائده حالياً، حيث أكدت التجربة مدى أهمية التأهب المستمر والمرونة في الممارسات للتواكب مع التغيرات الطارئة بسرعة.

الاعتماد على الأتمتة

من جانبه قال مجيد منيمنة، نائب الرئيس، القسم التجاري للتعليم العالي والشركات في بيرسون الشرق الأوسط إن أثر تفشي فيروس «كوفيد 19» قد ظهر بصورة سلبية كبيرة وغير مسبوقة على العديد من القطاعات، لاسيما قطاعات السفر والسياحة والتجزئة وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، إذ أجبر الفيروس الشركات المصنعة وتجار التجزئة على الاعتماد بشكل أكبر على الأتمتة والرقمنة. أضاف، في المقابل انعكس «كوفيد 19» إيجاباً على التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات والأعمال التي يتم تقديمها عن بعد، فيما تتوجه قطاعات عريضة حالياً للبحث عن حلول لتقديم خدماتها بطرق بعيدة عن التجمعات والاحتكاك البشري المباشر، فعلى سبيل المثال: انتعشت خدمات الاستشارات ونظم إدارة المخاطر، كما ظهر توجه لتقديم خدمات مثل: التدريب العلمي والبدني من خلال دورات أو جلسات عبر الإنترنت، الأمر الذي سيفتح المجال واسعاً أمام نظم عمل جديدة ومبتكرة لم تكن موجودة من قبل.

وقال منيمنة: ستؤدي كل هذه التغيرات والتطورات الجديدة إلى ظهور نماذج أعمال تعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا والإنترنت والقنوات غير التلامسية لتطوير العروض المختلفة ومشاركتها مع المعنيين والمستهلكين، كذلك استخدامها، ليصبح ذلك المعيار السائد في ما بعد، ناهيك عن الطرق المرنة المتعددة التي ستقوم الشركات بتطويرها وطرحها لتقديم خدماتها والتفاعل مع عملائها، الأمر الذي يولّد حاجة ماسة إلى قوة عاملة قادرة على التأقلم والتكيف مع طرق عملها.

«لينكد إن»: الدمج بين المهارات الشخصية والتقنية لمواكبة التحديات

تؤكد سوزانا كوريا، رئيسة البحث والتوظيف، في شركة «لينكد إن» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن التكنولوجيا تحقق اليوم انتشاراً واسعاً ومتسارعاً في البيوت وبيئة العمل وتعدّ دولة الإمارات من الأمثلة الرائدة على التحول الرقمي الذي يعيشه العالم، حيث كشف «تقرير لينكدإن للوظائف الناشئة في عام 2020»، أن 11 من أصل 15 وظيفة صاعدة في دولة الإمارات هي في القطاعات الرقمية والتكنولوجية، كما تتضمن قائمة المراكز العشرة الأولى بينها وظائف خبراء البيانات، والمهندسين الشاملين، والمتخصصين في التسويق الرقمي أو الأمن السيبراني، ومطوري أنظمة أندرويد.

وأضافت كوريا: لكن مع تصاعد الحديث عن هيمنة التكنولوجيا مستقبلاً وحاجة الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات إلى تطوير مهاراتهم، يغفل كثيرون عن عنصر أساسي آخر على القدر نفسه من الأهمية هو المهارات الشخصية؛ حيث يُظهر تقرير الوظائف الناشئة بوضوح أن الانتشار الواسع لاستخدامات التكنولوجيا لا يلغي أبداً تنامي الطلب على المهارات الإنسانية الشخصية التي يستحيل أتمتتها، لذلك فستبقى المهارات الشخصية مثل التفاوض والقدرات الإبداعية جزءًا لا يتجزأ من مستقبل الوظائف الرقمية.

وفي مثال آخر، يكشف تقرير التوجهات العالمية لعام 2019، الذي يشكّل حصيلة استطلاع آراء أكثر من 5000 من المهنيين في 35 دولة وتحليل البيانات السلوكية من «لينكد إن»، تأكيد 80% من المشاركين في الاستطلاع أن المهارات الشخصية ضرورية لنجاح الأعمال. كما يُصنف التقرير مهارات الإقناع والتعاون والقدرة على التكيف وإدارة الوقت في قائمة أهم المهارات التي تبحث عنها وجهات العمل، وذلك بموازاة المهارات التخصصية الأساسية.