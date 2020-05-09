شكرا لقرائتكم خبر عن الناقلات الوطنية تواصل تشغيل رحلات خاصة لإجلاء الزوار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تواصل الناقلات الوطنية «العربية للطيران» و«الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، تشغيل رحلات خاصة لإجلاء المسافرين والزوار والمقيمين في دولة الإمارات إلى بلدانهم بسبب القيود المفروضة على حركة الطيران، جراء تفشي فيروس كورونا «كوفيد- 19»، حيث تعمل في الوقت الحالي على إضافة المزيد من الوجهات بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

يسمح فقط لمواطني هذه الوجهات وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها.

طيران الإمارات

تشغل طيران الإمارات خدمات ركاب إلى الوجهات التالية: فرانكفورت (2، 4، 6، 9، 11، 13 مايو)، لندن هيثرو (3، 5، 7، 10، 12، 14 مايو)، مانيلا (3، 6، 8، 10، 13، 15، 16 مايو)، وتسهل هذه الرحلات سفر الزوار والمقيمين الراغبين العودة إلى بلدانهم.

الاتحاد للطيران

أعلنت الاتحاد للطيران، عن زيادة الرحلات الخاصة إلى عدد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، مع تحضيرها لاستئناف رحلاتها المنتظمة، وذلك رهناً برفع القيود المفروضة حالياً.

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وستعزز الشركة خلال مايو عدد الرحلات الخاصة المعلن عنها سابقاً من أبوظبي إلى كل من أمستردام، برشلونة، بروكسل، فرانكفورت، جاكارتا، كوالالمبور، لندن، مانيلا، ملبورن، سيؤول، سنغافورة، طوكيو وزيوريخ وستشغل رحلات جديدة إلى دبلن ونيويورك.

تستمر الاتحاد بالالتزام بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، وقد عمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف، لتعزيز الإجراءات الصارمة المتخذة وضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك تطبيق التباعد الاجتماعي على متن الطائرة.

العربية للطيران

تسير العربية للطيران رحلات خاصة إلى عدد من الوجهات للمسافرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم. وتؤكد العربية للطيران التزامها بإعادة المواطنين العالقين في الخارج إلى الوطن، ودعم طلبات تسيير رحلات العودة الإضافية. وتواصل الشركة التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد. وتسيّر الشركة حالياً مجموعة من الرحلات الخاصة للمسافرين، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي إلى عدة وجهات.

فلاي دبي

تواصل «فلاي دبي» تشغيل رحلات خاصة للمسافرين لإجلاء رعايا الدول والزوار في دولة الإمارات، حيث أضافت 4 وجهات جديدة في أوروبا وهي إيطاليا والبوسنة والهرسك (إلى زغرب) وسلوفينيا (إلى زغرب) وهنغاريا (إلى زغرب).

وتخضع جميع الرحلات للموافقات الحكومية ولن تعمل إلا إذا تم الحصول على الموافقات. وتنضم الوجهات الأربع الجديدة إلى وجهات «فلاي دبي» التي أعلن عنها مثل أذربيجان والعراق وأوكرانيا وجورجيا ورومانيا وصربيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وكرواتيا.