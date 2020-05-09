البحرين تجمع 100 مليون دولار لمواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت مملكة البحرين حملة شعبية تحت عنوان «فينا خير»، لدعم الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19)، وقامت الحملة بفتح باب التبرع أمام كل المؤسسات، والأفراد الراغبين في المساهمة المالية في الحملة، استجابة لطلبات المؤسسات، والأفراد، بخصوص التبرع في الحملة.

ونجحت الحملة في جمع 37.77 مليون دينار بحريني (نحو 100 مليون دولار)، خلال 14 يوماً فقط، منذ إطلاقها، بحسب ما أعلنته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في البحرين.