الأكروبوليس يعود من جديد 18 مايو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة اليونانية إعادة فتح الأكروبوليس في أثينا؛ أشهر المعابد اليونانية القديمة وجميع المواقع الأثرية في البلاد، في 18 مايو/أيار، وذلك قبل إعادة فتح المتاحف في 15 يونيو/حزيران.

وأغلق معبد أكروبوليس أثينا الذي يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد، ويجذب ملايين الزوار كل عام، إضافة إلى المواقع الأثرية والمتاحف في منتصف مارس/آذار كجزء من تدابير الاحتواء التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الثقافة لينا ميندوني في مؤتمر صحفي: «سيتم إعادة فتح الأكروبوليس يوم 18 مايو/أيار، وجميع المواقع الأثرية في البلاد». وشددت على أن إجراءات التباعد الاجتماعي ستكون إلزامية، وأنه سيُسمح لعدد محدود من الزوار بدخول المواقع والمتاحف في نفس الوقت.

وبدأت اليونان، منذ يوم الاثنين، فك العزل تدريجياً مع إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر والمحلات التجارية الصغيرة.

كما سيتم إعادة فتح المدارس الثانوية في 18 مايو/أيار، على أن تفتح المقاهي والحانات ودور السينما الصيفية في الهواء الطلق في الأول من يونيو/حزيران.

وقد وعدت الحكومة «بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية»، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد على «تطور» الوباء.

وسجلت اليونان التي تضررت بنسبة أقل من مثيلاتها في أوروبا (ويبلغ عدد سكانها 10,7 مليون نسمة) 147 حالة وفاة، و2663 إصابة بوباء «كوفيد 19».

وفرضت اليونان المجاورة لإيطاليا، أول دولة في أوروبا تضررت بشدة من الفيروس إجراءات عزل أبكر من شركائها الأوروبيين بسبب شيخوخة سكانها، وتردي مستشفياتها ونظامها الصحي الذي ازداد هشاشة خلال أزمة الديون (2010-2018). (أ.ف.ب)