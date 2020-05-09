نيسان تطرح «صني» 2020 الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت نيسان عن توفر سيارة «نيسان صني» 2020 الجديدة كلياً التي ألقت الضوء عليها إقليمياً في معرض دبي الدولي للسيارات 2019 في صالات عرضها في المنطقة. ويتضمن هذا الطراز المحدّث بالكامل مقصورة خارجية معبّرة تشمل شبك نيسان الأمامي V-motion ومقصورة داخلية رحبة تتّسم بتناغم الألوان والمواد المستخدمة فيها والتي تمنح السيارة طابعاً فريداً.ويعدّ التصميم عنصراً استراتيجياً مهماً؛ حيث أعادت «نيسان» تصوّر سيارة السيدان من خلال تصميم جديد يترك انطباعاً إيجابياً. ويعدّ هذا التصميم الأحدث بين مجموعة سيارات السيدان لدى «نيسان» بعد ال«ماكسيما» وال«ألتيما» الجديدة.

وقال تييري صباغ، المدير الإداري ل«نيسان» الشرق الأوسط: لا تزال «نيسان صني» سيارة مفضّلة في المنطقة؛ حيث بيعت منها منذ طرحها في المنطقة عام 1994 أكثر من 474500 سيارة في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها.