«أودي أبوظبي» تطلق منصة إلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت «أودي علي وأولاده» منصة إلكترونية جديدة تتيح لعملائها في أبوظبي والعين تصفح أكثر من 90 نموذجاً وحجزها عن بُعد؛ وذلك بهدف تزويد العملاء برحلة شراء محسنة من راحة وأمان من منازلهم.

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كما أعلن الوكيل الحصري لأودي في أبوظبي والعين عن وصول سبعة نماذج جديدة إلى صالات عرضها؛ وهي: Q3 Sportback، Q7، S7، S6، A4، R8، RS Q

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يمكن الوصول إلى منصة التجارة الإلكترونية الآن عبر موقع أودي علي وأولاده والذي يتيح للعملاء معاينة كامل مجموعة الطرازات المتاحة في صالات العرض عبر الإنترنت.