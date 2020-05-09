«المشروعات التجارية» تعيد افتتاح صالات عرضها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة المشروعات التجارية، الموزع الحصري لسيارات «كرايسلر» و«دودج» و«رام» في دولة الإمارات وسيارات «جيب» في دبي، عن إعادة افتتاح صالات العرض الخاصة بها لاستقبال العملاء الراغبين بشراء سيارات جديدة أو إجراء خدمات لسياراتهم. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة الإغلاق التي طبقتها دولة الإمارات لمنع تفشي جائحة مرض كوفيد19. وتفتح صالات العرض أبوابها أمام العملاء في جميع الإمارات من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً حتى 9:30 ليلاً، ويوم الجمعة بين الساعة 4:30 حتى 9:30 في دبي فقط، فيما تفتح مراكز الخدمة التابعة للشركة أبوابها من السبت إلى الخميس بين الساعة 9:00 صباحاً و5:00 مساءً. كما أعلنت شركة المشروعات التجارية عن تنفيذ برنامج تعقيم شامل لجميع المركبات المعتمدة في مراكز خدمات ما بعد البيع والمتوفرة في صالات العرض، بما ينسجم مع توجيهات هيئة الصحة بدبي.