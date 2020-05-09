«الاتحاد للطيران» تبدأ بإعادة المواطنين والمقيمين إلى أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



تقوم الاتحاد للطيران اعتباراً من اليوم بتشغيل رحلات محدودة باتجاه واحد إلى أبوظبي، لمساعدة المقيمين على العودة إلى الإمارات.

وقبل الحجز، يجب على المسافر التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة «تواجدي» للمقيمين في دولة الإمارات، المتاحة عبر الموقع MoFAIC.gov.ae. وأكدت الاتحاد للطيران أنه في حال تمت الموافقة على معالجة طلبك، فسيتلقى رقم اعتماد خاصاً به من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، سيتعين عليه تقديمه لوكلائنا عند الحجز. وعندما يتلقى المسافر الموافقة على طلبه من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، يرجى الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية الخاص بالاتحاد للطيران لحجز رحلته للعودة إلى الإمارات.

وذكرت الاتحاد للطيران أنه يجب على المسافرين أن يحملوا تأشيرة إقامة سارية المفعول في الإمارات، ورقم موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ولن يسمح للمسافر بدخول الإمارات العربية المتحدة بخلاف ذلك.

وسيجري جميع الضيوف اختبار تفاعل البلمرة المتسلل «بي سي آر» المستخدم للكشف عن الأوبئة والمسح الحراري عند وصولهم إلى أبوظبي، ويُطلب منهم العزل الذاتي لمدة 14 يوماً.