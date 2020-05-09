«المسعود» تقدم حلولاً جديدة لتأجير السيارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «المسعود للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات نيسان، وإنفينيتي، ورينو، في أبوظبي، والعين، والمنطقة الغربية، عن إطلاق برنامج «المسعود لتأجير السيارات»، بهدف توفير خطط تأجير متنوعة وطويلة المدى تم تصميمها خصيصاً لتلبي مختلف احتياجات العملاء، انطلاقاً من التزام الشركة المستمر بتقديم خدمات ومنتجات وفق أعلى المستويات العالمية التي تضمن تجربة استثنائية، وجودة عالية.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: «نقدم من خلال هذه الخدمة الجديدة، خياراً لعملائنا بقيادة أحدث طرز السيارات بأسعار مناسبة، وذلك التزاماً منا بتزويدهم بمجموعة متنوعة من الحلول والمنتجات عالية الجودة، والتي تعزز تجربتهم وتحاكي تطلعاتهم. لقد تم تطوير برنامج تأجير السيارات الجديد بهدف تقديم تجربة سلسة لعملائنا، وحل مناسب يضمن راحة بالهم».