إطلاق سلس لرحلات إجلاء المواطنين الهنود في مطارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مطارات دبي، أمس الجمعة، عن إطلاقها السلس لرحلات إجلاء المواطنين الهنود من مبنى المسافرين رقم 2، في مطار دبي الدولي، بالتعاون مع السلطات الإماراتية وسفارة الهند في الإمارات العربية المتحدة، وشركات الطيران، وشركاء الخدمة الآخرين لمؤسسة مطارات دبي.

وغادرت الرحلة الأولى على متن خطوط «إير إنديا إكسبرس» رقم IX344، امس الجمعة، باتجاه مدينة كاليكوت. وتقلع جميع رحلات عودة المواطنين باتجاه الهند من مبنى المسافرين 2 وعبر شركتي النقل الجوي الوطنيتين في الهند «إير إنديا»، و«إير إنديا إكسبرس»، حصراً، وحتى إشعار آخر.

وقد اتخذت مؤسسة مطارات دبي عدداً من الخطوات لضمان صحة وسلامة عاملَي المطار، والركابن خلال عمليات الإجلاء. وإلى جانب إجراءات التنظيف والتعقيم العميق التي تم الانتهاء منها مؤخراً، وشملت كامل المنشأة، قامت مطارات دبي باتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي على نطاق واسع في مطار دبي الدولي، ومنها اللافتات، والملصقات الأرضية المخصصة لذلك الغرض، إضافة إلى مناطق الجلوس المنفصلة. وجهزت طاولات تسجيل الدخول، ومكاتب الجوازات، بألواح البلاستيك الشفاف (بيرسبيكس)، لتعزيز سلامة الكوادر العاملة، والملزمين بارتداء معدات الحماية الشخصية.

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كما أن الدخول إلى مبنى المسافرين محصور بالركاب الحاصلين على تذاكر السفر ممن يحملون وثائق صحيحة، ويرتدون أدوات الحماية الشخصية. ويخضع الركاب للفحص الحراري، أو اختبار الأجسام المضادة، اللذين يجريهما فريق المركز الطبي بالمطار التابع لهيئة الصحة بدبي، كجزء من الإجراءات المتخذة قبل تسجيل الدخول.

وطلبت مطارات دبي من عائلات وأصدقاء الركاب، المساعدة في عملية الإجلاء، ومكافحة مرض (كوفيد 19) بتوديعهم في منازلهم، وتجنب الازدحام في المطار.

ولا تزال عمليات رحلات الركاب في مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال -باستثناء رحلات الإجلاء - معلقة منذ 24 مارس، كجزء من سلسلة الإجراءات التي بدأتها حكومة الإمارات لمنع تفشي مرض (كوفيد 19).