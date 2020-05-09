شكرا لقرائتكم خبر عن «بورشه» تمدد فترة الضمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة «بورشه» عن تمديد فترة الضمان على سياراتها الجديدة لمدة ثلاثة أشهر إضافية. ويشمل التمديد جميع السيارات الجديدة التي ينتهي ضمانها في الفترة بين 1 مارس 2020، و31 مايو 2020. ولا يترتب على العملاء أي تكاليف إضافية، وفقاً لهذا الإجراء الذي يسري على العملاء في جميع أنحاء العالم.

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