«هيونداي» تكشف عــن «إلنتــرا إن لاين»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «هيونداي موتور» عن التصميم الجديد لطراز سيارة إلنترا «إن لاين» عبر مجموعة صور وتسجيل مصور على موقع المجموعة العالمي. وتضيف إلنترا إن لاين«Elantra N Line 2021 والتي ستطرح قريباً في الأسواق، عناصر تصميم جديدة خاصة لعلامة «إن - N» من هيونداي، بالإضافة إلى الترقيات التي طرأت على الهيكل والمحرك التوربيني الجديد والذين تم الكشف عنهما مؤخرًا.

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