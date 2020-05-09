البيت الأبيض يتوقع زيادة معدل البطالة إلى 20%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مستشار للبيت الأبيض أمس الجمعة إن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع على الأرجح إلى حوالي 20% هذا الشهر من ارتفاع قياسي بالفعل عند 14.7%، مضيفاً أنه يجب على الاقتصاد أن يكون على أساس أكثر قوة في فصل الصيف.

وبعد أن أعلنت الحكومة أن معدل البطالة أوقف سجلاً هو الأطول منذ الحرب العالمية الثانية، قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاست لشبكة سي.إن.إن «أعتقد أنه من جديد سيكون المعدل القادم عند نحو 20%، وأعتقد أننا سندخل فترة انتقالية هذا الصيف». (رويترز)