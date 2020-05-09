شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلب 6.7 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت الأمم المتحدة، الخميس، بأكثر من ثلاثة أمثال، قيمة المساعدات التي تنشدها لمساعدة الدول الفقيرة على محاربة تفشي جائحة فيروس كورونا وآثارها المدمرة، لتطلب 6.7 مليار دولار لمساعدة 63 دولة معظمها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقال لوكوك: «في أشد البلدان فقراً، يمكننا بالفعل أن نرى اقتصادات تنكمش مع اختفاء إيرادات الصادرات والتحويلات والسياحة. إذا لم نتخذ إجراء الآن، فيجب أن نكون مستعدين لزيادة كبيرة في الصراعات والجوع والفقر». (رويترز)

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