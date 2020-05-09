تخارج المستثمرين من الأسهم بأسرع وتيرة منذ مارس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سحب المستثمرون 16.2 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع الفائت، في أكبر استرداد أسبوعي منذ تراجع سوق الأسهم في مارس/‏ آذار، بحسب بيانات التدفقات الأسبوعية لبنك أوف أمريكا.

وسجلت أسواق الأسهم تعافياً ملحوظاً في الشهر المنصرم بعد أن تسببت أزمة فيروس كورونا بتراجع كبير في مارس/‏ آذار. وكان التعافي مدفوعاً بأسهم التكنولوجيا، لكن محللي بنك أوف أمريكا، يقولون إن هناك مؤشرات على تراجع تكنولوجي.

وقال بنك أوف أمريكا، في مذكرة بحثية أسبوعية، إن أسهم التكنولوجيا شهدت أول أسبوع من نزوح التدفقات منذ بداية العام، مع استرداد المستثمرين ما قيمته 43 مليون دولار.

وسجل الذهب، وصناديق السندات مرتفعة العائد، أكبر دخول للتدفقات في ستة أسابيع على الإطلاق، مع تدفق 32 مليار دولار إلى السندات مرتفعة العائد.

وقال بنك أوف أمريكا، إن المستثمرين أضافوا 11.3 مليار دولار إلى السندات، و53.5 مليار دولار إلى النقد الأسبوع الفائت، مع إشارة مؤشر داخلي للمعنويات إلى «هبوط شديد».

وقال البنك الأمريكي إن تسعة من بين عشرة عملاء يعتقدون أن التعافي الحالي للسوق على صورة ارتفاع محدود في ظل فترة طويلة الأمد من الهبوط، وإن سبعة من بين عشرة يقولون إنهم سيشترون فقط الأصول التي يشتريها مجلس الاحتياطي الاتحادي. (رويترز)