شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يرفع اقتراض منطقة اليورو 1.5 تريليون يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أمس، إن حكومات منطقة اليورو ربما تحتاج إلى اقتراض 1.5 تريليون يورو إضافي هذا العام، كي تكون لدى اقتصاداتها الموارد الكافية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقالت لاجارد «يقدر البنك المركزي الأوروبي -في تصوره المتوسط لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8%- أن الاحتياجات التمويلية الحكومية الإضافية في منطقة اليورو هذا العام، الناجمة عن الركود، وأن التدابير المالية المطلوبة ربما تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو».

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