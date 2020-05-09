الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حام الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين، أمس الجمعة، إذ يترقب مستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لقياس مدى متانة الاقتصاد بعد بيانات اقتصادية قاتمة، ما يزيد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي، (البنك المركزي الأمريكي)، لأسعار الفائدة.

ويزيد خفض أسعار الفائدة الضغط أكثر على عوائد السندات، ويعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1717.49 دولار للأوقية، (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 27 إبريل/‏ نيسان عند 1721.76 دولار، في الجلسة السابقة. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1729.70 دولار.

وفي أسواق العملات، ارتفعت العملات شديدة الارتباط بالتجارة العالمية، أمس الجمعة، بدعم من أنباء اتفاق مفاوضين أمريكيين، وصينيين، على تعزيز التعاون بشأن اتفاق تجاري، وفي الوقت الذي تعيد فيه المزيد من الحكومات فتح اقتصاداتها بوتيرة بطيئة.

وصعد الدولار الأسترالي، الذي يرتبط بشكل وثيق بالمعنويات تجاه الصين، والاقتصاد العالمي، 0.3% إلى 0.6516 دولار أمريكي، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوع.

كما ارتفعت عملات عدد من الأسواق الناشئة أيضاً، وعانى الدولار الأمريكي بحثاً عن اتجاه، إذ تحدى المستثمرون إحساساً واسع النطاق بالتشاؤم بشأن بيانات التوظيف الأمريكية المقبلة، وركزوا على أنباء التجارة، والرفع التدريجي لإجراءات العزل العام.

ومما قوض العملة الأمريكية أنْ تضررت مرة أخرى جاذبية عائدها في الوقت الذي تضع فيه أسواق النقد في الاعتبار احتمالاً ضئيلاً لأسعار فائدة سلبية هذا العام.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، من دون تغيير عند 99.851.

وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.0823 دولار، لكنه تماسك فوق أدنى مستوى تقريباً، في أسبوعين، والذي سجله، أمس الأول الخميس، عند 1.07665 على الرغم من أنه تراجع أكثر من واحد% في الأسبوع.

ومقابل الين، ارتفع الدولار إلى 106.32 ين ما يزيد على أدنى مستوى في سبعة أسابيع الذي لامسه، يوم الأربعاء الماضي.