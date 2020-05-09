شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تتخلى عن مكاسب أسبوعين بضغط الأجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لم تشفع جلستان من المكاسب، من أصل خمس جلسات، للأسهم المحلية في مواصلة الارتفاعات الأسبوعية، نتيجة الضغوط البيعية من الأجانب، في ظل تراجعات متفاوتة لمعظم «القياديات»، في الوقت الذي احتكرت فيه أسهم 17 شركة الارتفاعات في السوقين، خلال أسبوع.

وهبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية بلغت 5.13% بضغط رئيسي من سهمي «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي 4% تحت وطأة تراجعات القطاع المصرفي، والاتصالات، والعقار، للتخلي بذلك الأسهم عن مكاسب أسبوعين متتاليين.

شهد الأسبوع المنصرم ارتفاعاً في جلسة يوم الثلاثاء، مع عودة العمليات الشرائية بعد جلستين من الانخفاض، فيما عادت المكاسب للأسهم في جلسة، أمس الخميس، التي ارتفع فيها مؤشر سوق دبي 0.18%، و«أبوظبي»1%. وبلغ صافي استثمارات الأجانب (غير العرب) خلال الأسبوع المنصرم 250 مليون درهم كمحصلة بيع، منها 141 مليون درهم في سوق أبوظبي، و109 ملايين درهم في سوق دبي.

وسجلت السيولة الأسبوعية في الأسواق 1.64 مليار درهم، منها 1.13 مليار درهم في دبي، و514.8 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.4 مليار سهم، توزعت بواقع 1.18 مليار سهم في دبي، و207.6 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 29.3 ألف صفقة.

سوق دبي

تراجع مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع بنسبة vأسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وانخفض قطاع البنوك 2.4% نتيجة انخفاض «دبي الإسلامي» 5.18%، و«جي إف إتش» 9.65%، بالرغم من ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.7%.

وهبط قطاع العقار 10% متأثراً بنزول «إعمار العقارية» 9.89%، و«الاتحاد العقارية» 7.52%، و«إعمار مولز» 10.85%، و«داماك» 8.99%، و«إعمار للتطوير» 11.74%، و«أرابتك» 6.05%، و«ديار» 9.62%. وتراجع قطاع الاستثمار 6.6% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 6.67%، و«سوق دبي المالي» 7.31%، و«شعاع كابيتال» 4.55%.

ونزل قطاع النقل 3.7% بفعل نزول «العربية للطيران» 8.77%، في مقابل ارتفاع «أرامكس» 0.33%، و«الخليج للملاحة» 4.52%.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة أسبوعية 4% عند مستوى 4061.62 نقطة، متأثراً بالنزول الجماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

وانخفض قطاع البنوك 3% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 2.24%، و«أبوظبي التجاري» 9%، و«أبوظبي الإسلامي» 5.85%. ونزل قطاع العقار 7.66% نتيجة نزول «الدار» 7.69%، و«رأس الخيمة العقارية» 7.3%. وهبط قطاع الاتصالات 6.32% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها. كما نزل قطاع الطاقة 5.97% نتيجة نزول «دانة غاز» 10.58%، و«طاقة» 4.49%، و«أدنوك للتوزيع» 0.36%.

وتراجع قطاع الاستثمار بأكثر من 3% نتيجة تراجع «العالمية القابضة» 2.89%، و«إشراق» 7.9%، و«الواحة كابيتال» 2.4%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، جاءت الحصة الأكبر من نصيب «أبوظبي الأول» 85.76 مليون درهم، مغلقاً عند 11.34 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة قدرها 84.7 مليون درهم، ليغلق عند 4.04 درهم، ثم «الدار» بتداولات بلغت 76.2 مليون درهم، وأقفل عند 1.68 درهم.

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وفي سوق دبي، استحوذ «إعمار العقارية» على أكثر التداولات قرب 200 مليون درهم، مغلقاً عند 2.46 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» الذي استحوذ على 163.3 مليون درهم من إجمالي السيولة الكلية في السوق، وأغلق عند 8.66 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات بلغت 108.7 مليون درهم، مغلقاً عند 3.48 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

واقتصرت قائمة الارتفاعات في سوق أبوظبي خلال أسبوع على 7 أسهم فقط، كان في مقدمتها «الوطنية للتكافل» بنسبة ارتفاع 36.11% مغلقاً عند 0.98 درهم، تلاه «بنك أم القيوين الوطني»، وزاد بنسبة 10.5% ليغلق عند درهمين، ثم «جلفار»، وزاد بنسبة 7.25% إلى 0.74 درهم.

وعلى العكس، جاء التراجع الأكثر من نصيب «أسمنت رأس الخيمة» الذي انخفض 15.5% إلى 0.556 درهم، تلاه «دانة غاز»، بهبوطه 10.58% مغلقاً عند 0.659 درهم، ثم «أكسا للتأمين» وتراجع 9.33% إلى 0.34 درهم. ولم يرتفع في سوق دبي في أسبوع سوى 10 أسهم، وكان أكثر الارتفاعات لسهم «جلفا للمياه» بنسبة 14.78% ليغلق عند 19.8 درهم، تلاه «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان» بنسبة 13.38% إلى 0.449 درهم، ثم «دبي للمرطبات»، وارتفع 10.78% إلى 11 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «إعمار للتطوير» بنسبة 11.74% إلى 2.03 درهم، تلاه «دبي إكس بي» بانخفاضه 11.46% ليغلق عند 0.139 درهم، ثم «إعمار مولز» 10.85% مغلقاً عند 1.15 درهم.

تداولات الجنسيات

وفي ما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 150.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.45 مليون درهم محصلة شراء العرب، و145.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 150.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 9.6 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و141 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وكان الأمر مماثلاً في سوق دبي الذي اتجه فيه المستثمرون العرب، والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 112 مليون درهم محصلة شراء، منها 19.8 مليون درهم محصلة شراء العرب، و92.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون الخليجيون، والأجانب، نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 112 مليون درهم محصلة بيع توزعت بواقع 109 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و2.6 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

الشراء الأجنبي

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم في أسبوع على أسهم شركات «دي إكس بي»، و«الدار»، و«أملاك»، و«سلامة»، و«أرامكس»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «مصرف السلام-البحرين»، و«أبوظبي التجاري»، و«إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«إعمار مولز».

المؤسسات

وبدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل في أسبوع، وبصافي استثمار بلغ 204.14 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 164 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و40 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 204.14 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 164 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و40 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.