شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يتوقع عجزاً بمليار دينار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إنه من المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية البلاد إلى مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة، بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات.

وقال العسعس إن خسائر العزل العام تقدر بمئة مليون دينار (140 مليون دولار) يومياً. وبدأ تطبيق العزل العام في مارس، وتم تخفيفه خلال الأسبوعين الماضيين. ومن المتوقع أن ينخفض نمو البلاد 3.4% هذا العام. (رويترز)

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